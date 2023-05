LE SLIDING DOORS DELL'EURODERBY - UN MESE FA SIMONE INZAGHI VENIVA SOMMERSO DALLE CRITICHE PER I FLOP IN CAMPIONATO E TUTTI PARLAVANO DI UN SUO FUTURO LONTANO DALLA PANCHINA DELL'INTER, MENTRE STEFANO PIOLI ERA IL PUNTO FERMO DEL MILAN, OGGI, DOPO LA VITTORIA DEI NERAZZURRI IN CHAMPIONS, LA SITUAZIONE SI È RIBALTATA - IL MILAN, CHE È STATO ELIMINATO DALLE COPPE E RISCHIA ADDIRITTURA DI NON QUALIFICARSI IN CHAMPIONS PER L'ANNO PROSSIMO, INIZIA A INTERROGARSI SULL'ALLENATORE…

Estratto dell'articolo di Stefano Scacchi per “Avvenire”

Raramente un confronto era stato così stridente a distanza di appena un anno. Dodici mesi fa il Milan di Stefano Pioli si stava apprestando a vincere lo scudetto, […] L’Inter di Simone Inzaghi, invece, poteva solo sperare in una sorpresa difficilissima […]consapevole di non avere più in mano il proprio destino tricolore dopo l’inatteso tonfo nel recupero di Bologna alla fine di aprile […]

Adesso i nerazzurri festeggiano l’approdo a una finale imprevedibile conquistata grazie a un successo nettissimo nell’euroderby col Milan, dominato all’andata e al ritorno. Inzaghi ha cancellato la ferita dell’eliminazione di 20 anni fa allo stesso livello della competizione. Ha vinto gli ultimi quattro derby comprendendo la Supercoppa italiana e il ritorno in campionato segnando sette gol senza subirne nessuno. È uno dei più clamorosi filotti di sempre nella stracittadina milanese. […]

È stata ribaltata ancora più velocemente la situazione in campionato. Alla 30a giornata, prima che l’Inter iniziasse il suo filotto di cinque vittorie consecutive, il Milan era in zona Champions League, assiso al 4° posto con due punti di vantaggio proprio sui nerazzurri estromessi in quel momento dall’Europa che conta.

Un mese dopo Lautaro e compagni hanno innestato il turbo salendo addirittura in terza posizione con cinque punti in più dei rivali cittadini scivolati in 5a posizione, con quattro lunghezze […] per tornare nello spazio di ingresso alla prossima Champions. Ovviamente anche i giudizi sui due allenatori si sono capovolti. Pioli, che sembrava molto saldo al timone della nave milanista, ora comincia a essere sbatacchiato dalla mareggiata.

Vengono allo scoperto tensioni che non affioravano nei mesi precedenti, […] Il Milan non è quasi mai stato in corsa per difendere lo scudetto, ha perso malamente la Supercoppa con l’Inter, è uscito agli ottavi di Coppa Italia a San Siro contro il Torino pur essendo in superiorità numerica, ha conosciuto il rovescio europeo ancora con i nerazzurri e ora è fuori dalle prime quattro posizioni.

Proprietà e club non possono più essere sicuri di proseguire con il tecnico di Parma, soprattutto in caso di mancato rientro nella zona Champions nelle ultime giornate (può aiutare l’evoluzione dei processi sportivi della Juventus). Poi servirà anche un chiarimento tra i proprietari americani, […], con Paolo Maldini […]

Inzaghi ha incassato negli stessi minuti la conferma pubblica da parte di Steven Zhang. Il presidente dell’Inter è sempre stato il principale sponsor di Inzaghi anche quando non mancavano spinte contrarie all’interno del club. In quei frangenti il suo pensiero era che i bilanci si sarebbero fatti alla fine della stagione pesando gli obiettivi raggiunti, mentre altri criticavano ogni mossa considerata sbagliata di Inzaghi. In questo momento la lista dei desideri realizzati è abbastanza lunga e depone a favore del tecnico piacentino: Supercoppa italiana, finale di Coppa Italia, finale di Champions League e terzo posto con qualificazione alla prossima Champions al momento garantita.

