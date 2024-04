SMAMMA LI TURCHI! - OLTRE 25MILA SOCI DEL FENERBAHCE SI SONO RIUNITI ALLO STADIO PER DECIDERE SE RITIRARE IL CLUB DAL CAMPIONATO TURCO DOPO CHE I CALCIATORI GIALLOBLU' SONO STATI AGGREDITI DAI TIFOSI DEL TRABZONSPOR DURANTE LA PARTITA TRA LE DUE SQUADRE - ALLA FINE LA DECISIONE E' STATA RIMANDATA ALLA PROSSIMA STAGIONE, ANCHE PERCHE' AL MOMENTO IL CLUB DI ISTANBUL E' PRIMO IN CAMPIONATO, MA POTREBBE MANDARE IN CAMPO LA PRIMAVERA PER LA FINALE DI SUPERCOPPA CONTRO IL GALATASARAY…

Estratto dell'articolo di Giuseppe Mustica per "il Messaggero"

Si sono presentati in 25 mila: un'assemblea straordinaria la più partecipata al mondo, a quanto pare - per decidere le sorti del club del Fenerbahce dopo i fatti dello scorso 17 marzo, quando sul campo del Trabznospor i calciatori sono stati aggrediti alla fine della partita mentre festeggiavano una vittoria pesantissima per il proprio campionato.

Il Fenerbahce, uno dei club di Istanbul, per il momento fa melina («Valuteremo per la prossima stagione», ha detto il presidente Ali Koç) dopo aver annunciato la volontà di ritirarsi dal campionato turco e spostarsi in qualche altra competizione europea, lanciando accuse e gettando ombre sulla finale di Supercoppa contro il Galatasaray di domenica prossima: lì forse non si presenteranno, oppure manderanno in campo la Primavera, è ancora tutto da vedere.

Mentre oggi, contro l'Adana, Dzeko e compagni riprenderanno la propria corsa. O almeno così sembra. Alla fine, dal pulpito, è venuta fuori anche la possibilità di non andare più a giocare a Trebisonda fin quando non verrà fatta piena giustizia sui fatti. Plebiscito: tutti hanno alzato la mano e non è servito nemmeno il conteggio. Sarebbe stato un po' difficile. Erano necessarie 22.588 persone affinché la riunione convocata avesse il numero legale. Per non rischiare nulla allo stadio Ulker ne sono arrivati un paio di migliaia in più e hanno partecipato nell'unico modo disponibile visto che non c'erano né seggi e nemmeno matite. […]

