SOLDI A PALLATE - LE SQUADRE ITALIANE NON HANNO UN SOLDO MA LE BIG D'EUROPA SCIALACQUANO: LE SOLE MANCHESTER CITY, MANCHESTER UNITED, NEWCASTLE, ARSENAL, BAYERN, PSG E REAL MADRID STANNO PER SUPERARE LA SOGLIA DEL MILIARDO DI EURO SPESI - MOLTE DI QUESTE TERMINERANNO LA SESSIONE DI CALCIOMERCATO CON PASSIVI DI CENTINAIA DI MILIONI DI EURO...

[...] Estratto dell'articolo di Emanuele Gamba,Giulio Cardone per “la Repubblica”

rasmus hojlund

Loro ci mettono un miliardo, noi la speranza che una parte di quei soldi piova dalle nostre parti, [...] le big d’Europa stanno spendendo lo spendibile, con l’eccezione del Barcellona che resta imprigionato ai vincoli imposti dalla Liga [...] Ora che però il Psg sta per portargli via Dembélé pagando la clausola (50 milioni) qualcosa in Catalogna si sbloccherà, anche se non è lì che il flusso dei soldi ha le sue rapide.

DECLAN RICE

Il miliardo lo stanno spendendo le altre che mirano al successo finale: le quattro inglesi, il Bayern, il Psg e il Real. Considerando le operazioni praticamente realizzate pur se non ancora ufficializzate (quindi anche Hojlund allo United, Dembélé e Gonçalo Ramos al Psg, Kane al Bayern, Gvardiol al City) gli investimenti complessivi toccano quota 960 milioni. Arrivare a 1000 sarà inevitabile, mentre nel frattempo tre delle nostre quattro sono in attivo e quasi certamente lo resteranno: il Napoli è a +43, la Lazio a +31 e l’Inter a +70. L’unico in rosso è il Milan, che quando prenderà Musah avrà un passivo di circa 45 milioni.

josko gvardiol

[...] la regina del mercato è senza ombra di dubbio l’Arsenal, che ha rovesciato sul tavolo 231 milioni, al netto delle entrate: 116 per Rice, 75 per Havertz, 40 per Timber.[...] Le grandi più grandi, quelle che non hanno problemi né di organico né di denaro, si stanno muovendo con mirata lucidità: un anno dopo aver preso il miglior centravanti del prossimo decennio, Haaland, il City sta per fare lo stesso con il difensore, Gvardiol (100 milioni al Lipsia).

JUDE BELLINGHAM

Cento milioni li sta per tirare fuori il Bayern per Kane dopo averne spesi 50 per Kim (ma i tedeschi ne hanno anche incassati 95 dalle cessioni di Hernandez, Mané e Sabitzer), il Real li ha spesi (anzi di più: 103) per Bellingham. Si aspettano invece ulteriori colpi dallo United, che dopo Onana e Mount comprerà Hojlund, un centrocampista (Amrabat?) e un difensore (Disasi?), arrivando a un saldo passivo di 200 milioni che lo porterà sul podio degli spendaccioni con Arsenal e Psg. Il Newcastle è invece sotto di 71 milioni “soltanto”: tra i club di proprietà araba, è tra quelli ad aver sperperato tutto sommato di meno.