15 dic 2023 19:03

SOLET? SPERIAMO CHE NON SIA UNA SOLA LA ROMA HA SCELTO IL DIFENSORE PER ACCONTENTARE MOURINHO - IL 23ENNE FRANCESE DEL SALISBURGO È LA PRIMA SCELTA DI PINTO PER RINFORZARE IL REPARTO ARRETRATO. ACCORDO COL GIOCATORE, ORA SI TRATTA CON IL CLUB AUSTRIACO. NEL MERCATO DI GENNAIO ARRIVERA’ UN DIFENSORE (SMALLING E’ ANCORA FERMO AI BOX…)