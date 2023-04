SONEGO E LA RIMONTONA DA CUORE TORO A MONTECARLO: ANNULLA 4 MATCH POINT E STENDE HUMBERT 7-5 AL 3° SET! IL PIEMONTESE, GRANDE TIFOSO GRANATA, BATTE IL FRANCESE E POI SI SCATENA SVENTOLANDO LA SCIARPA DE TORO - PER L’ITALIANO C’È ORA DANIL MEDVEDEV, AMMESSO DIRETTAMENTE AL SECONDO TURNO… - VIDEO

SoneGOAT!! What a match point save from Lorenzo Sonego ?#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/epXzHJowWh — Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2023

Estratto dell’articolo di Luigi Ansaloni per gazzetta.it

lorenzo sonego

Una partita fuori da ogni logica, e per questo emozionante, vibrante, quasi irreale. Non è la prima volta che succede con Lorenzo Sonego, ma il torinese nel primo turno del Masters 1000 di Monte Carlo potrebbe avere superato se stesso. Il numero 47 del ranking è riuscito a spuntarla per 3-6 7-5 7-5 sul francese Ugo Humbert, annullando ben quattro match point, rispondendo per ben due volte all’avversario che serviva per l’incontro e — ciliegina sulla torta — sul 6-5 a proprio favore nel terzo set si è inventato un passante irreale sul 15-15 (dritto fuori dal campo in recupero) che gli ha dato lo slancio per strappare il servizio all’incredulo Humbert e portarsi a casa il match.

E dopo, il cuore granata di Sonego è uscito fuori, con la sciarpa del Torino al cielo per festeggiare l’incredibile rimonta. Capiamoci, in una vittoria del genere c’è anche del demerito avversario, con Humbert, un qualificato, che non è stato freddissimo nei momenti decisivi dell’incontro, ma bravissimo Sonego a capirlo e a mettergli pressione.

lorenzo sonego

(...)

IL CAMMINO DI SONEGO— Per l’italiano c’è ora Danil Medvedev, ammesso direttamente al secondo turno

(...)