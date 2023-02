SOPRA LA PANCA, IL PISCHELLO CAMPA - GLI ALLENATORI UNDER 40 SONO LE NUOVE STELLE DEL CALCIO: MIKEL ARTETA È PRIMO IN PREMIER LEAUGUE (DOVE ALLENA ANCHE DE ZERBI, SESTO IN CAMPIONATO CON IL BRIGHTON), NAGELSMANN IN GERMANIA, DA NOI THIAGO MOTTA E RAFFAELE PALLADINO STANNO SORPRENDENDO TUTTI SULLE PANCHINE DI BOLOGNA E MONZA - IL SEGRETO DELLA NUOVA GENERAZIONE? LA VICINANZA DI ETÀ AI GIOCATORI CHE ALLENANO MA ANCHE…

Estratto dell'articolo di Claudio Savelli per “Libero quotidiano”

Quando Thiago Motta fu ingaggiato per guidare il Genoa si sprecarono pagine, inchiostro e server per descriverlo come un pazzo rivoluzionario che avrebbe schierato le sue squadre con il 2-7-2. […] Era un modo per dire che, nel calcio contemporaneo, il sistema di gioco è secondario rispetto all’occupazione dello spazio. Spalletti ripete ogni volta che può che il suo gran Napoli gioca basandosi su questa idea, ma se lo dice il vecchio è cosa seria, se invece lo dice un giovane […] è un delirio di onnipotenza.

Ora Thiago […] guida il Bologna verso l’Europa dopo averlo raccolto da Sinisa Mihajlovic: l’eredità più pesante che si possa immaginare. La squadra gioca con un 4-2-3-1 dinamico il cui scopo è valorizzare i giovani della rosa […] che sono stati allevati in paesi dove è naturale il gioco intenso.

[…] Anche Roberto De Zerbi era considerato un visionario del bel gioco senza occhi nella realtà. Forse perché, come Thiago, ha iniziato in A a 37 anni, quando uno potrebbe ancora giocare. […] Infatti De Zerbi si sta consacrando all’estero, in Premier, al Brighton che, in poche settimane, gioca come lui desidera, aggiungendo al calcio di posizione del Sassuolo la fisicità britannica. Ora è sesto con possibilità di superare il Tottenham di Conte e agganciare il Newcastle in zona Champions. A proposito di giovani e di Premier, chi guida il campionato?

L’Arsenal di Arteta. Un altro 40enne a cui i Gunners sono stati affidati tre anni fa. Certo, l’apprendistato al fianco di Guardiola non è per tutti […]. Arteta, in quel momento, perdeva la metà della partite con l’Arsenal. Ci vuole tempo per i giovani? Non è detto perché, avendolo vissuto, la loro capacità di capire lo schizofrenico calcio contemporaneo è superiore.

Lo dimostra Palladino che, a 38 anni, sta trascinando il Monza a ritmo europeo. È l’unico imbattuto in A in questo avvio di anno solare: due vittorie e quattro pareggi. Il segreto della nuova generazione è la vicinanza di età ai giocatori che allenano […]. Questi giovani allenatori funzionano perché hanno una dialettica pacata, rilassata, naturale. Funzionano perché non vogliono emulare i modelli più vecchi di loro.

Funzionano perché cercano una propria identità, ma non ne sono schiavi. Funzionano perché vogliono portare valore al calcio, di cui sono sinceramente appassionati. Funzionano perché partono dalle squadre piccole, senza pretendere la grande panchina per la carriera da calciatori. Funzionano perché sono compagni di squadra aggiunti ma sanno anche conservare la propria autorevolezza, senza essere autoritari. Funzionano. Punto.

