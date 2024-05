SOPRA LA PANCA, IL "FUORICLASSE" NON CAMPA - SEMPRE PIU' TOP CLUB EUROPEI STANNO OPTANDO PER DELLE "SCOMMESSE" IN PANCHINA: SLOT AL LIVERPOOL, KOMPANY AL BAYERN MONACO, MARESCA AL CHELSEA E FONSECA AL MILAN - LE SOCIETÀ NON VOGLIONO PIU' ALLENATORI TITOLATI E INGOMBRANTI: OPTANO PER UN TECNICO IN BASE AI DATI STATISTICI E SOPRATTUTTO AI COSTI, CON CLAUSOLE DI USCITA FAVOREVOLI NEL CASO IN CUI LE COSE DOVESSERO METTERSI MALE...

Estratto dell'articolo di Arianna Ravelli,Carlos Passerini per il "Corriere della Sera"

Big? No grazie. È l’ultimissima tendenza del mercato allenatori, […] con sempre più grandi club che optano per il low profile. […] I maestri non vanno più di moda? Calma. I fuoriclasse della panchina come Carletto Ancelotti e Pep Guardiola restano dove sono, davanti a tutti e sopra a tutti, ma è indiscutibile che qualcosa stia cambiando nelle strategie delle società, anche quelle di prima fascia.

Arne Slot che lascerà il Feyenoord per raccogliere l’eredità di Jurgen Klopp al Liverpool, società da 700 milioni di ricavi l’anno. Vincent Kompany che è stato nominato alla guida del Bayern Monaco (83 trofei in 124 anni di storia) dopo la retrocessione in Premier col Burnley. Ma anche Paulo Fonseca che passerà al Milan dal piccolo Lille, dove ha fallito l’accesso alla Champions diretta all’ultima giornata, […] Buoni allenatori, senza dubbio, dalla proposta moderna e improntata al gioco d’attacco, ormai un obbligo, più che una scelta. Ma di certo, con meno «appeal» di uno Zinedine Zidane, un Thomas Tuchel, un José Mourinho, volendo anche di un Allegri e un Sarri.

Tra le scelte a sorpresa rientra il ricchissimo Chelsea (acquistato per 5 miliardi nel 2022) che dopo Pochettino vira sull’italiano Enzo Maresca, salito in Premier dalla Championship col Leicester: qui si è scelto di dare fiducia a un giovane rampante, come però avveniva anche in passato. Una storia alla Arrigo Sacchi, per intenderci. Idem Thiago Motta che dal Bologna alla Juventus prova il salto. […]

Cosa succede? Gli algoritmi, l’analisi di dati che negli anni si è fatta sempre più sofisticata, hanno un peso. Ma non solo. Il caso di Slot, descritto da The Athletic , è emblematico: al Liverpool […] I criteri per la scelta (e i dati analizzati da Spearman, un fisico laureato ad Harvard) sono stati tantissimi, non solo i risultati: le prestazioni, lo stile di gioco, le occasioni da gol, la crescita dei singoli, la compatibilità con i diversi tipi di giocatori, gli infortuni. Dall’algoritmo di Spearman, Slot è uscito con i dati migliori, «il top dei top».

[…] Un approccio simile (con una struttura societaria più esile però) ha avuto anche il Milan nella scelta di Fonseca. Il calcio è cambiato. La figura del maestro di tattica strapagato che arriva con la lista della spesa non è destinata all’estinzione: lo dice il caso del Napoli che prova a rialzarsi con Conte. […] Ma oggi piace sempre di più il tecnico che sa lavorare in team. E che non è più in cima alla piramide societaria, questo è il vero cambiamento.

[…] Le proprietà non vogliono più allenatori ingombranti (anche sul piano della comunicazione), dai contratti costosissimi e pluriennali, e che se vengono esonerati ti lasciano voragini a bilancio. I manager che stilano i contratti oggi raccontano che le loro attenzioni sono concentrate sulle clausole di uscita, quindi su come cautelarsi nel caso in cui le cose dovessero mettersi male. Come gli accordi prematrimoniali, non saranno romantici, ma sono il segno dei tempi.

