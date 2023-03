SOPRA LA PANCA, IL "PIACIONE" CAMPA (POCO) - DIETRO ALL'ESONERO DI JULIAN NAGELSMANN CI SAREBBERO ANCHE DEI MOTIVI EXTRA-CAMPO - LA SUA RELAZIONE CON LA GIORNALISTA DELLA BILD, LENA WURZENBERGER, AVEVA DATO SCANDALO IN GERMANIA. LA CRONISTA ERA STATA SOSPESA DAL GIORNALE PER EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE (LEI SEGUIVA IL BAYERN PER IL QUOTIDIANO) - ANCHE IL LOOK DEL TECNICO 35ENNE ERA STATO CRITICATO DA STAMPA E DIRIGENZA, CONSIDERATO TROPPO "COOL"…

julian nagelsmann con lena wurzenberger su uno yacht 7

1. NAGELSMANN SI FIDANZA CON LA GIORNALISTA DELLA BILD CHE SEGUIVA IL BAYERN (E IL GIORNALE LE TOGLIE L’INCARICO)

Estretto dell'articolo di Simona Marchetti per www.corriere.it

Il giovane tecnico del club bavarese, […] e la 30enne Lena Wurzenberger sono stati sorpresi in vacanza insieme su uno yacht a Ibiza e così la loro storia è diventata di dominio pubblico, costringendo il tabloid a intervenire

lena wurzenberger

Galeotta è stata una foto sullo yacht al largo di Ibiza: in questo modo il canale televisivo tedesco Sport1 ha scoperto la relazione fra Julian Nagelsmann e la giornalista sportiva […]che segue il Bayern Monaco per la Bild. Anzi, in realtà lo seguiva, perché non appena la loro storia è diventata di dominio pubblico, il tabloid l’ha sollevata dall’incarico «con effetto immediato», per evitare qualunque conflitto d’interesse fra la vita privata e quella professionale della Wurzenberger.

JULIAN NAGELSMANN

Pare comunque che Nagelsmann […]intenda mantenere il più stretto riserbo sulla relazione con la 30enne reporter, nata fra un allenamento e l’altro, anche per evitare imbarazzi con i suoi giocatori, che la conoscono bene per via delle innumerevoli interviste che lei ha fatto alla squadra […] In ogni caso il giovane tecnico (compirà 35 anni il prossimo 23 luglio) ha informato il club bavarese della nuova svolta sentimentale della sua vita, a conferma che si tratta di una cosa seria[…]

2. BAYERN MONACO, NAGELSMANN SOTTO TIRO: L’ALLENATORE CRITICATO ANCHE…PER I VESTITI CHE INDOSSA

Estratto da www.ilposticipo.it

JULIAN NAGELSMANN

Vincere aiuta a vincere, ma abitua anche...a vincere. E quando improvvisamente si smette di farlo, o almeno le cose si fanno parecchio più complicate, lo shock rischia di essere pesante. Per informazioni citofonare a Säbener Straße, dove l'inizio di campionato del Bayern Monaco sta causando parecchi malumori[…]

Al punto che tra le cose che vengono imputate al tecnico c'è persino...il look. Anzi, i tanti look diversi, tutti abbastanza "cool", che Nagelsmann mette in mostra quando gioca il Bayern. AS spiega che all'interno della società c'è qualcuno che critica l'allenatore, spiegando che "il calcio non è quel tipo di spettacolo". Insomma, meno passerelle di moda e più risultati. […]

JULIAN NAGELSMANN

LA RELAZIONE CON LA GIORNALISTA DELLA BILD

[…]ha fatto parecchio scalpore anche la sua relazione con la giornalista Lena Wurzenberger, che lavorava alla Bild proprio come corrispondente per il Bayern Monaco. Il fatto che i due siano usciti allo scoperto […]ha anche spedito sotto i riflettori e al centro del gossip l'allenatore, un qualcosa che all'Allianz Arena non apprezzano mai particolarmente. […]

ARTICOLI CORRELATI

JULIAN NAGELSMANN julian nagelsmann con lena wurzenberger su uno yacht 4 Julian Nagelsmann julian nagelsmann julian nagelsmann JULIAN NAGELSMANN JULIAN NAGELSMANN