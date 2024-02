SOR CLAUDIO, NUN CE LASSA’ – RANIERI CONFERMA: "DOPO LA LAZIO HO PARLATO ALLA SQUADRA DICENDO CHE SERVIVA UN ELETTROSHOCK, E CHE MI SAREI DIMESSO SE LO AVESSERO RITENUTO NECESSARIO. I RAGAZZI MI HANNO DETTO CHE NON SAREBBE STATO GIUSTO.ABBIAMO LOTTATO TUTTI INSIEME PER SALIRE IN SERIE A E CHE DOBBIAMO FARE ALTRETTANTO PER MANTENERE LA CATEGORIA”

Trovano conferma dal diretto interessato, Claudio Ranieri, le voci di dimissioni circolate dopo la brutta sconfitta contro la Lazio. Lo ha ammesso lo stesso allenatore del Cagliari in conferenza stampa. "Ho parlato alla squadra dicendo che serviva un elettroshock, e che mi sarei dimesso se lo avessero ritenuto necessario.

I ragazzi mi hanno detto che non sarebbe stato giusto, che abbiamo lottato tutti insieme per salire in Serie A e che dobbiamo fare altrettanto per mantenere la categoria - ha confessato -. Allora andiamo avanti, lavoriamo uniti, compatti per portare a termine una missione difficile ma non impossibile. I ragazzi hanno scelto di andare in ritiro già da oggi, dopo l’allenamento del pomeriggio si fermeranno qua e domani andremo a Udine".

“Pochi allenatori hanno avuto il supporto dai propri giocatori come l’ho avuto io da sabato scorso ma anche in precedenza, da quando sono arrivato - ha aggiunto Ranieri -. Dopo la partita contro la Lazio ero veramente giù di morale, ma il fatto che mi abbiano detto che dobbiamo lottare insieme fino in fondo mi fa pensare che dobbiamo davvero farlo, contro tutto e tutti, anche grazie al supporto della nostra gente che non ci abbandona mai".

