Da gazzetta.it
La vincente di Granada-Manchester affronterà la vincente di Ajax-Roma. Dall'altra parte del tabellone la vincente di Arsenal-Slavia Praga se la vedrà contro una tra Dinamo Zagabria e Villarreal.
SORTEGGI EUROPA LEAGUE: SI FA DURA PER LA ROMA CHE BECCA L'AJAX. SE PASSA, IN SEMIFINALE C'È LA VINCENTE DI GRANADA-MANCHESTER UNITED -DALL'ALTRA PARTE DEL TABELLONE LA VINCENTE DI ARSENAL-SLAVIA PRAGA SE LA VEDRÀ CONTRO UNA TRA DINAMO ZAGABRIA E VILLARREAL…-
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La vincente di Granada-Manchester affronterà la vincente di Ajax-Roma. Dall'altra parte del tabellone la vincente di Arsenal-Slavia Praga se la vedrà contro una tra Dinamo Zagabria e Villarreal.
"NON POSSIAMO AVERE MINISTRI CHE PENSANO CON LA TESTA DEI TEDESCHI" - A ‘DRITTO E ROVESCIO’, FLAVIO BRIATORE CHIEDE LA TESTA DI SPERANZA E DEL DIRETTORE DELL'AIFA MAGRINI PER LO STOP AL VACCINO ASTRAZENECA: “HANNO FATTO UN CASINO D'INFERNO E ADESSO SI RIPRENDE A VACCINARE CON ASTRAZENECA? ABBIAMO PERSO ALTRI 6/7 GIORNI E SECONDO ME I DIRIGENTI CHE HANNO FATTO QUESTO CASINO QUI SI DEVONO DIMETTERE…” – VIDEO
“VESTITELA DA MAIALE” – NUOVA BUFERA SUI GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2020: IL DIRETTORE CREATIVO HIROSHI SASAKI SI È DIMESSO DOPO AVER AVUTO LA “BRILLANTE” IDEA DI FAR VESTIRE L'ATTRICE NAOMI WATANABE DA MAIALE CON TANTO DI ORECCHIE SUL CAPO. UNA SORTA DI MASCOTTE CHE AVREBBE PRESO IL NOME “OLYMPIG” – UNA MINCHIATA CHE GLI È COSTATA IL POSTO E UN ATTEGGIAMENTO SESSISTA CHE, GIÀ IN PASSATO, AVEVA FATTO ROTOLARE QUALCHE TESTA (DI CAZZO)…
“NON SPEGNIAMO LE LUCI DELLA NOTTE” - A UN ANNO ESATTO DALL’ANNUNCIO DEL PRIMO LOCKDOWN I TITOLARI DEI LOCALI ROMANI SI UNISCONO ALLA FIACCOLATA AL CIRCO MASSIMO INDETTA DALL’ITALIAN HOSPITALITY NETWORK - NONOSTANTE IL FREDDO C’ERANO 300 PERSONE A RAPPRESENTARE TUTTO IL COMPARTO NOTTURNO: “NON CHIEDIAMO SUSSIDI, VOGLIAMO SOLO REGOLE CHIARE PER POTER LAVORARE IN SICUREZZA…”
“SI INFILAVA NEL MIO LETTO MENTRE DORMIVO” – IL RACCONTO DI UNA DELLE VITTIME DI DON GABRIELE MARTINELLI AL PROCESSO SUGLI ABUSI AL PRESEMINARIO SAN PIO X, IN VATICANO: “È STATO UNO SHOCK, MI SENTIVO PARALIZZATO. GLI ABUSI AVVENIVANO NELLA STANZA. GLI ALTRI RAGAZZI O DORMIVANO O FACEVANO FINTA” – “FU UNA COSA STRANA, ERO PICCOLO, PROVAI UN SENSO DI CONFUSIONE. COMINCIÒ A TOCCARMI E…”
INFETTARSI UNA VOLTA È SFIGA, DUE È QUASI IMPOSSIBILE - IN DANIMARCA HANNO REALIZZATO IL PIÙ GRANDE STUDIO FATTO FIN QUI SUL RISCHIO DI RIBECCARSI IL COVID: LA PERCENTUALE DI CHI SI È CONTAGIATO SIA NELLA PRIMA SIA NELLA SECONDA ONDATA È SOTTO L'1% - GLI ANTICORPI DURANO ALMENO SEI MESI NEI GIOVANI IN SALUTE, UN PO' DI MENO PER GLI OVER 65 - OCCHIO PERÒ: L'IMMUNITÀ NATURALE NON È SUFFICIENTE E PER PROTEGGERSI A LUNGO SERVE COMUNQUE IL VACCINO...