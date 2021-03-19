SORTEGGI EUROPA LEAGUE: SI FA DURA PER LA ROMA CHE BECCA L'AJAX. SE PASSA, IN SEMIFINALE C'È LA VINCENTE DI GRANADA-MANCHESTER UNITED -DALL'ALTRA PARTE DEL TABELLONE LA VINCENTE DI ARSENAL-SLAVIA PRAGA SE LA VEDRÀ CONTRO UNA TRA DINAMO ZAGABRIA E VILLARREAL…

-

Condividi questo articolo


Da gazzetta.it

 

 

roma shakhtar roma shakhtar

 La vincente di Granada-Manchester affronterà la vincente di Ajax-Roma. Dall'altra parte del tabellone la vincente di Arsenal-Slavia Praga se la vedrà contro una tra Dinamo Zagabria e Villarreal.

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute