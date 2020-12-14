SORTEGGIONE CHAMPIONS – PIRLO, CHE SOLLIEVO! LA JUVE SI PUO' BERE IL PORTO – PER SIMONE INZAGHI E GASPERSON IMPEGNI SULLA CARTA PROIBITIVI: LA LAZIO TROVA I CAMPIONI IN CARICA DEL BAYERN, L’ATALANTA PESCA IL REAL – BARCELLONA-PSG E LIPSIA-LIVERPOOL SI ANNUNCIANO SPETTACOLARI - TUTTI GLI INCONTRI DEGLI OTTAVI

-

Condividi questo articolo

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH – MANCHESTER CITY

CHAMPIONS SORTEGGIONE CHAMPIONS SORTEGGIONE

LAZIO - BAYERN MONACO

ATLETICO MADRID – CHELSEA

LIPSIA - LIVERPOOL

PORTO - JUVE

BARCELLONA-PSG

SIVIGLIA – BORUSSIA DORTMUND

ATALANTA- REAL

 

CHAMPIONS LEAGUE CHAMPIONS LEAGUE

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute