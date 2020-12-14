BORUSSIA MOENCHENGLADBACH – MANCHESTER CITY
LAZIO - BAYERN MONACO
ATLETICO MADRID – CHELSEA
LIPSIA - LIVERPOOL
PORTO - JUVE
BARCELLONA-PSG
SIVIGLIA – BORUSSIA DORTMUND
ATALANTA- REAL
SORTEGGIONE CHAMPIONS – PIRLO, CHE SOLLIEVO! LA JUVE SI PUO' BERE IL PORTO – PER SIMONE INZAGHI E GASPERSON IMPEGNI SULLA CARTA PROIBITIVI: LA LAZIO TROVA I CAMPIONI IN CARICA DEL BAYERN, L’ATALANTA PESCA IL REAL – BARCELLONA-PSG E LIPSIA-LIVERPOOL SI ANNUNCIANO SPETTACOLARI - TUTTI GLI INCONTRI DEGLI OTTAVI-
BORUSSIA MOENCHENGLADBACH – MANCHESTER CITY
LAZIO - BAYERN MONACO
ATLETICO MADRID – CHELSEA
LIPSIA - LIVERPOOL
PORTO - JUVE
BARCELLONA-PSG
SIVIGLIA – BORUSSIA DORTMUND
ATALANTA- REAL
AIUTARE MA NON SPERPERARE - CON LA PANDEMIA LA PLATEA DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA È AUMENTATA OLTRE LE PREVISIONI, PERCHE' SONO AUMENTATI POVERI E DISOCCUPATI - IL GOVERNO STA CERCANDO ALTRI 2 MILIARDI PER FINANZIARE IL SUSSIDIO - MA LE DOMANDE CONTINUANO A CRESCERE E I CONTROLLI A CALARE: A DUE ANNI DAL VARO, SOLO ORA L’INPS HA OTTENUTO L’OK DEL GARANTE DELLA PRIVACY PER INCROCIARE I DATI…
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
TUTTI CASA, SMART WORKING E BOTULINO - COME MAI DURANTE I LOCKDOWN SONO AUMENTATI I RITOCCHINI DI CHIRURGIA ESTETICA? PERCHE’ LA GENTE PER COLPA DELLE VIDEO CALL SI GUARDA DI PIU’ AL COMPUTER E SI VEDE PER QUELLA CHE E’ - E COSI’ SI REGISTRA UN GROSSO INCREMENTO DI INTERVENTI POCO INVASIVI, SOPRATTUTTO AL VOLTO E ALLE PALPEBRE - VIDEO