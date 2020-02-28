Istanbul Basaksehir-Copenaghen
Olympiacos-Wolverhampton
Rangers-Bayer Leverkusen
Wolfsburg-Shakhtar
Inter-Getafe
Siviglia-Roma
Eintracht o Salisburgo - Basilea
Lask Linz- Man United
SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE - DOPPIA SFIDA ITALIA-SPAGNA AGLI OTTAVI. LA ROMA BECCA IL SIVIGLIA DELL'EX DS MONCHI - L'INTER PESCA IL GETAFE CHE HA ELIMINATO L'AJAX - GLI AUSTRIACI DEL LASK LINZ PER LO UNITED-
Istanbul Basaksehir-Copenaghen
Olympiacos-Wolverhampton
Rangers-Bayer Leverkusen
Wolfsburg-Shakhtar
Inter-Getafe
Siviglia-Roma
Eintracht o Salisburgo - Basilea
Lask Linz- Man United
GIULIA DE LELLIS SGOMMA VIA DA IANNONE – È GIÀ FINITA TRA L’INFLUENCER E IL MOTOCICLISTA? LUI STA VIVENDO UN PERIODO DI DIFFICOLTÀ PER LE ACCUSE DI DOPING E NON COMPARE PIÙ NELLE FOTO SU INSTAGRAM DI LEI. L’ULTIMA RISALE AL 15 GENNAIO, GIORNO DEL COMPLEANNO DELLA DE LELLIS - MA PROPRIO QUELLA SERA C’È STATO GRAN NERVOSISMO E PER POCO NON C’È SCAPPATA LA RISSA…
UN DUBBIO S’AVANZA A SINISTRA: “E SE CI FOSSIMO SBAGLIATI PURE CON QUESTO MATTIA SANTORI?” - RONCONE: “DOPO NOVANTA GIORNI RESTANO SOLO SENTENZE DI UNA BANALITÀ RAGGELANTE. PROPOSTE DA LICEO OCCUPATO E ATTACCHI POLITICI DI UNO SPESSORE IMBARAZZANTE. GLI AUTORI TV, CONTROLLANDO LE CURVE DI ASCOLTO, SI SONO ACCORTI CHE LA GENTE, QUANDO COMPARE IL CAPETTO RICCIOLUTO, CAMBIA CANALE. SE QUESTE SARDINE NON TROVANO UN NUOVO PESCE PILOTA CON QUALCOSA DI SERIO DA FARGLI DIRE, A GIUGNO SARANNO QUASI ESTINTE”
“SACCHI NON ERA ONESTO NEI RAPPORTI UMANI. LA STORIA DEL CALCIO L’HANNO FATTA I SUOI GIOCATORI” – MARCO VAN BASTEN SI RACCONTA IN UN LIBRO: "NON SONO STATO ROVINATO DAI DIFENSORI CATTIVI, MA DAI CATTIVI CHIRURGHI"- ''LA CAVIGLIA ORA E’ FUSA CON IL RESTO DELLA GAMBA. NON POSSO PIÙ PIEGARLA O GIRARLA. NON POSSO PIÙ CORRERE” - LO SCUDETTO RUBATO AL MILAN CON “LA SCENEGGIATA DI ALEMAO”, IL DOLORE PER LA MADRE IN MANICOMIO, LA LITE CON CRUIJFF, MESSI MEGLIO DI RONALDO E LA PROVOCAZIONE DI IBRA - VIDEO
CAFONAL! DA NELA A PRUZZO, DA TEMPESTILLI A MATTIOLI, EX CALCIATORI DELLA ROMA E ATTORI AL PARTY DI COMPLEANNO ALLO ZODIACO DI GUIDO D’UBALDO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI E FIRMA STORICA DEL CORRIERE DELLO SPORT – TRA GLI OLTRE 130 INVITATI ANCHE ZEMAN, CHE ORA SI DIVIDE TRA CALCIO E PARTITE DI GOLF, E “CAVALLO PAZZO” SCARNECCHIA (CHE OGGI FA LO CHEF DOPO ESSERE STATO SPOSATO CON L’ATTUALE MOGLIE DI GRILLO)
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO