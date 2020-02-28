SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE - DOPPIA SFIDA ITALIA-SPAGNA AGLI OTTAVI. LA ROMA BECCA IL SIVIGLIA DELL'EX DS MONCHI - L'INTER PESCA IL GETAFE CHE HA ELIMINATO L'AJAX - GLI AUSTRIACI DEL LASK LINZ PER LO UNITED 

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UN DUBBIO S’AVANZA A SINISTRA: “E SE CI FOSSIMO SBAGLIATI PURE CON QUESTO MATTIA SANTORI?” - RONCONE: “DOPO NOVANTA GIORNI RESTANO SOLO SENTENZE DI UNA BANALITÀ RAGGELANTE. PROPOSTE DA LICEO OCCUPATO E ATTACCHI POLITICI DI UNO SPESSORE IMBARAZZANTE. GLI AUTORI TV, CONTROLLANDO LE CURVE DI ASCOLTO, SI SONO ACCORTI CHE LA GENTE, QUANDO COMPARE IL CAPETTO RICCIOLUTO, CAMBIA CANALE. SE QUESTE SARDINE NON TROVANO UN NUOVO PESCE PILOTA CON QUALCOSA DI SERIO DA FARGLI DIRE, A GIUGNO SARANNO QUASI ESTINTE”

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“SACCHI NON ERA ONESTO NEI RAPPORTI UMANI. LA STORIA DEL CALCIO L’HANNO FATTA I SUOI GIOCATORI” – MARCO VAN BASTEN SI RACCONTA IN UN LIBRO: "NON SONO STATO ROVINATO DAI DIFENSORI CATTIVI, MA DAI CATTIVI CHIRURGHI"- ''LA CAVIGLIA ORA E’ FUSA CON IL RESTO DELLA GAMBA. NON POSSO PIÙ PIEGARLA O GIRARLA. NON POSSO PIÙ CORRERE” - LO SCUDETTO RUBATO AL MILAN CON “LA SCENEGGIATA DI ALEMAO”, IL DOLORE PER LA MADRE IN MANICOMIO, LA LITE CON CRUIJFF, MESSI MEGLIO DI RONALDO E LA PROVOCAZIONE DI IBRA - VIDEO

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