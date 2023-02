UN AEREO PIENO DI FALLE - BOEING HA NUOVAMENTE SOSPESO LE CONSEGNE DEI SUOI AEREI A LUNGO RAGGIO 787, GIÀ FERMATE PER DIVERSI MESI NEL 2021 E NEL 2022 PER DIFETTI. LA DECISIONE È PER ESAMINARE MEGLIO UNA PARTE DELLA FUSOLIERA…