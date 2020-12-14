SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE - MILAN AMARCORD: PESCA LA STELLA ROSSA DI STANKOVIC. I ROSSONERI RICORDANO LA PARTITA DEL 1988 E LA NEBBIA DI BELGRADO CHE DIEDE UNA MANO DECISIVA ALLO SQUADRONE DI SACCHI - IMPEGNI ABBORDABILI PER LA ROMA CONTRO I PORTOGHESI DEL BRAGA (C'E' ROLANDO, VECCHIA CONOSCENZA DELL'INTER) E PER IL NAPOLI CHE TROVA IL GRANADA (SALUTATECI CLAUDIO VILLA!) 

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