SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE - MILAN AMARCORD: PESCA LA STELLA ROSSA DI STANKOVIC. I ROSSONERI RICORDANO LA PARTITA DEL 1988 E LA NEBBIA DI BELGRADO CHE DIEDE UNA MANO DECISIVA ALLO SQUADRONE DI SACCHI - IMPEGNI ABBORDABILI PER LA ROMA CONTRO I PORTOGHESI DEL BRAGA (C'E' ROLANDO, VECCHIA CONOSCENZA DELL'INTER) E PER IL NAPOLI CHE TROVA IL GRANADA (SALUTATECI CLAUDIO VILLA!)
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SORTEGGIO EUROPA LEAGUE
SORTEGGIONE DEI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE
Wolfsberg-Tottenham
DINAMO KIEV -BRUGES
REAL SOCIEDAD – MANCHESTER UNITED
BENFICA-ARSENAL
STELLA ROSSA – MILAN
ANVERSA-RANGERS
SLAVIA PRAGA-LEICESTER
SALISBURGO-VILLAREAL
BRAGA-ROMA
KRASNODAR-DINAMO ZAGABRIA
YOUNG BOYS-BAYER LEVERKUSEN
MOLDE-HOFFENHEIM
GRANADA-NAPOLI
MACCABI TEL AVIV-SHAKHTAR DONETSK;
LILLA-AJAX
champions europa league
OLYMPIACOS-PSV