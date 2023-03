4 mar 2023 13:41

SOSPESA LA SQUALIFICA DI 2 GIORNATE A MOURINHO: SARÀ IN PANCHINA CONTRO LA JUVE - IN SEGUITO AL RICORSO DELLA ROMA, LA CORTE FEDERALE D'APPELLO HA DECISO DI AVER BISOGNO DI PIÙ TEMPO PER VALUTARE QUANTO ACCADUTO TRA L'ALLENATORE E IL QUARTO UOMO SERRA DURANTE LA GARA TRA CREMONESE E ROMA - CON TUTTA PROBABILITÀ SARÀ TOLTA UNA GIORNATA ALLO SPECIAL CHE DOVREBBE ESSERE SQUALIFICATO NELLA SFIDA CON IL SASSUOLO...