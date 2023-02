17 feb 2023 12:57

SOSPIRO DI SOLLIEVO PER DYBALA: ESCLUSE LESIONI MUSCOLARI, C'È UN SOVRACCARICO AL FLESSORE DELLA COSCIA SINISTRA - L'ATTACCANTE ARGENTINO, SOSTITUITO A METÀ GARA CONTRO IL SALISBURGO PER UN FASTIDIO MUSCOLARE, DOVREBBE SALTARE IL MATCH CONTRO IL VERONA E RECUPERARE PER IL RITORNO IN EUROPA LEAGUE DI GIOVEDI' PROSSIMO...