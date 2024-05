SOSPIRO DI SOLLIEVO PER LA ROMA: PAULO DYBALA, SOSTITUITO CON LA JUVE, HA SOLO UN AFFATICAMENTO MUSCOLARE. L’ARGENTINO CI SARÀ CONTRO IL BAYER LEVERKUSEN MA DIFFICILMENTE GIOCHERÀ DALL'INIZIO - PROVA TV PER BESTEMMIA NEI CONFRONTI DI CRISTANTE? IL CENTROCAMPISTA NON È SANZIONABILE. ECCO IL MOTIVO – DALL’AD RAI IN USCITA ROBERTO SERGIO A PALTRNIERI, CHI C'ERA IERI SERA IN TRIBUNA ALL’OLIMPICO A GODERSI ROMA-JUVE – FOTO BY MEZZELANI

Sospiro di sollievo per la Roma e Paulo Dybala: gli esami a cui è stato sottoposto stamattina l'argentino, i primi dopo che è stato sostituito al 45' di Roma-Juve, hanno evidenziato solo un affaticamento muscolare. Nessuna lesione all'adduttore sinistro, quindi. A questo punto la domanda è: Dybala ci sarà o meno giovedì alla BayArena contro il Bayer Leverkusen? La sensazione è che De Rossi possa portarlo in Germania ma difficilmente Paulo giocherà quantomeno dall'inizio.

Dybala, come sta e quando può tornare in campo

Visto che in questo momento la Roma non può permettersi di scegliere tra campionato e coppa, Dybala farà di tutto per rientrare dal primo minuto domenica a Bergamo contro l'Atalanta. La Roma ha bisogno di lui.

Dopo Roma-Juve si torna a parlare della famosa "prova tv" per una possibile (ma non certa) espressione blasfema pronunciata da Bryan Cristante al minuto 73 della sfida dell'Olimpico. Regole alla mano, la procura federale potrebbe ora chiedere al giudice sportivo di prendere in considerazione l'accaduto e fare in modo, eventualmente, che il centrocampista sia fermato per un turno di campionato. La prossima partita è Atalanta-Roma, uno scontro diretto decisivo per la qualificazione in Champions League.

Cristante, la mancanza di audio

Sulla base dei precedenti e della giurisprudenza fin qui adottata, però, è molto difficile che questo avverrà ed è viceversa altamente probabile che Cristante sia regolarmente a disposizione di De Rossi per la sfida del Gewiss Stadium in programma domenica prossima alle 20.45. La procura ha infatti a disposizione il video, ma senza l'audio. E se non c'è audio, qualsiasi espressione non risulta sanzionabile poiché resta un'incertezza più o meno ampia in ordine alla frase proferita. Cristante potrebbe aver pronunciato qualsiasi parola che finisca con "io".

Il precedente

Diverso è il caso in cui fosse presente del materiale sonoro. Ad agosto il portiere del Frosinone, Stefano Turati, fu fermato per un turno dal giudice perché era stato "chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, udibile e individuabile senza margine di ragionevole dubbio", come si poteva leggere nelle motivazioni della squalifica.

