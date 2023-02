SOTTO A CHI COPPA - IL 14 FEBBRAIO TORNANO LE COMPETIZIONI UEFA, CON TUTTE E SETTE LE ITALIANE ANCORA IN GARA - QUEST'ANNO L'EUROPA LEAUGUE SEMBRA PIÙ DIFFICILE DELLA CHAMPIONS, CON SQUADRE DEL CALIBRO DI MANCHESTER UNITED, BARCELLONA, ARSENAL, AJAX E SIVIGLIA CHE COMPETERANNO CON JUVE E ROMA PER LA VITTORIA FINALE - IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE COPPE…

1. PIANI DI COPPA

Estratto dell'articolo di Paolo Condò per “la Repubblica”

champions league europa league conference league

L’arte dell’eliminazione diretta è il brivido che nessuna lega, nemmeno quelle super, riuscirà mai a ricreare. […] Come nei duelli indiani al coltello, in cui ci si batte con un polso legato a quello del rivale, la forza conta ma non è tutto: 180 minuti vissuti occhi negli occhi sono pochi per imporre sempre la gerarchia corretta, chi ha il dono della freddezza abbatte anche l’avversario più robusto. […] Un affare di uomini, prima che di calciatori.

sorteggio ottavi champions 2022

[…]il ritorno delle coppe europee — si parte martedì — segna il vero inizio della discesa, che a primavera diventerà vertiginosa. Dall’ultima vittoria italiana in Champions, quella dell’Inter 2010, si sono giocate 25 coppe […]: la Spagna ne ha vinte 14, l’Inghilterra 6, la Germania 3, Portogallo e Italia una (la Conference della Roma).

Se stabiliamo che è il traguardo della semifinale a descrivere una squadra in salute, dei cento posti disponibili la Spagna ne ha occupati 33, l’Inghilterra 22, la Germania 13, l’Italia soltanto 9: nelle 25 coppe precedenti (periodo 1998-2010) erano stati 19, più del doppio, con la bellezza di 6 coppe portate a casa. Altre prove del nostro declino non servono, vostro onore.

Sorteggio sedicesimi di finale Europa League 2022

Quest’anno andrà diversamente? Per ciò che sta succedendo — Mondiale-bis saltato, sentenze a metà stagione, ulteriori processi in arrivo, guerriglie in autogrill e altri orrori assortiti — l’ottimista rischia l’interdizione, eppure siamo qui a valutare promettenti opportunità. Anche perché una concomitanza di risultati ha fatto sì che tutte e sette le squadre italiane fossero ancora in gara: Juve e Lazio sono scese di una coppa e solo il Napoli ha vinto il girone, ma intanto a febbraio sono tutte vive.

[…] Si va a caccia del riscontro europeo, e lo si fa adesso, prima che la Premier muova all’assalto delle star napoletane. In un panorama dove nessuno è blindato (il Chelsea ha speso ma va assemblato, il Psg ha perso per ora Mbappé, al Bayern manca la punta, il City è meno fluido del solito), anche l’Inter ha una fiche da spendere, col Porto subito e forse pure più avanti, perché Inzaghi possiede l’arte, l’ha dimostrato più volte, il suo problema è semmai il tran-tran quotidiano. Viceversa il Milan, in crisi profonda, trova nel Tottenham un rivale quasi fuori portata: una missione impossibile, che se però riesce ribalta d’acchito il senso di marcia del 2023.

roma feyenoord 11

Quando l’Europa era giovane, succedeva che la coppa Uefa avesse contenuti tecnici superiori alla Coppa dei Campioni […]. Fino a quest’anno: prima e terza delle due leghe più importanti, Premier e Liga, competono infatti in Europa League.

E il sorteggio del playoff ha esagerato, con Barcellona-Manchester United che è stata già due volte finale di Champions (le due vittorie di Guardiola). Il parterre è impressionante: oltre ad Arsenal e Barça troviamo le capoliste di Olanda (Feyenoord), Austria (Salisburgo) e Ungheria (Ferencváros), la seconda di Bundesliga (Union Berlino), protagoniste abituali come Siviglia, Ajax, Monaco, Shakhtar, e la stessa rappresentanza italiana è composta dalla Juve retrocessa e dalla Roma. […]

2. IL PROGRAMMA DELLE COPPE

Da “la Repubblica”

champions

Champions League, ottavi

14/2 Milan-Tottenham

14/2 Psg-Bayern

15/2 B.Dortmund-Chelsea

15/2 Bruges-Benfica

21/2 Eintracht-Napoli

21/2 Liverpool-Real Madrid

22/2 Inter-Porto

22/2 Lipsia-City

Europa League, play-off

16/2 Salisburgo-Roma

16/2 Juventus-Nantes

Conference League, play-off

16/2 Braga-Fiorentina

16/2 Lazio-Cluj