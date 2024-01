SOTTO A CHI COPPA! - QUARTI DI FINALE DA BRIVIDI IN COPPA ITALIA: STASERA ALLE 18 CI SARA' LAZIO-ROMA, POI ALLE 21 IL MILAN INCONTRERÀ L'ATALANTA - I BIANCOCELESTI SI SONO MESSI ALLE SPALLE IL MOMENTO NEGATIVO IN CAMPIONATO, MENTRE I GIALLOROSSI HANNO VINTO APPENA UNO DEGLI ULTIMI 5 MATCH SENZA CONTARE LA CRISI INFORTUNI E L'ADDIO TURBOLENTO DI TIAGO PINTO. MA NON SEMPRE LA SQUADRA FAVORITA VINCE...

È la serata dei grandi appuntamenti in Coppa Italia. Dopo la vittoria della Fiorentina nel primo quarto di finale, i riflettori sono pronti ad accendersi nei due stadi più importanti del Paese: alle 18 all'Olimpico andrà in scena Lazio-Roma, alle 21 a San Siro sarà invece la volta di Milan-Atalanta. […] Chi uscirà vincente dalla sfida tra Pioli e Gasperini affronterà proprio la squadra di Italiano nel doppio appuntamento delle semifinali, mentre chi tra Sarri e Mourinho si prenderà il derby della Capitale attenderà la vincente di Juventus-Frosinone, […]

LAZIO-ROMA

Le due squadre arrivano alla stracittadina in momenti piuttosto diversi: i biancocelesti hanno sfruttato al meglio il calendario favorevole delle ultime settimane, sono reduci da tre vittorie di fila in campionato e sembrano essersi messi definitivamente alle spalle il momento complicato, rosicchiando punti importanti in ottica quarto posto. I giallorossi, al contrario, hanno vinto appena una delle ultime cinque partite giocate in Serie A (quella col Napoli), hanno faticato anche con la Cremonese agli ottavi e sono reduci dal combattutissimo pareggio con l'Atalanta, valso a José Mourinho l'ennesima espulsione.

MILAN-ATALANTA

La sfida tra rossoneri e nerazzurri sembra garanzia di spettacolo, specialmente ripensando all'incredibile 3-2 maturato a Bergamo in campionato, appena un mese fa. La sfida del Gewiss Stadium era stata decisa da una magia di Muriel al 95' e anche per questo i ragazzi di Pioli sono a caccia di riscatto tra le mura amiche. Le motivazioni per il Milan però non finiscono qui: in una stagione finora al di sotto delle aspettative, con l'eliminazione in Champions e l'ampio distacco dall'Inter capolista in Serie A, la Coppa Italia diventa un trofeo a cui ambire è quasi un obbligo, considerando per altro che i rossoneri non lo sollevano da 21 anni.

Il discorso è tuttavia simile per i bergamaschi, che in anni recenti hanno assaporato il gusto amaro di due finali perse (2019 e 2021) e che nella loro storia hanno trionfato solo una volta, nel 1963. […]

