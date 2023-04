SOTTO A CHI COPPA! - STASERA IL RITORNO DELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA TRA INTER E JUVENTUS DOPO L'1-1 (E GLI SCAZZI) DELL'ANDATA - IN PALIO NON C'È SOLO L'ACCESSO ALLA FINALE, MA ANCHE UN GRAN PEZZO DI FUTURO DEI DUE ALLENATORI: SIA INZAGHI CHE ALLEGRI PUNTANO A FAR DIMENTICARE LE FIGURACCE RIMEDIATE IN CAMPIONATO...

simone inzaghi

Estratto dell'articolo di Alessandro Bocci per www.corriere.it

Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri sono allenatori differenti per storia, palmarès e carattere, […], ma dividono il peso di una stagione vissuta sempre con la faccia al vento, senza un attimo di tregua, giocando ogni tre giorni. Simone deve guardarsi dalle critiche e dal fuoco amico, Max, anche lui criticato ferocemente dagli juventini per l’inizio desolante, l’eliminazione dalla Champions e la mancanza di un gioco offensivo, fatica a tenere insieme mesi senza certezze, […]

Stasera si guarderanno dritto negli occhi e chissà se proveranno un po’ di solidarietà l’uno per l’altro prima del quarto derby d’Italia della stagione, quello che consegnerà un verdetto inappellabile: in palio la finale di Coppa Italia, anche un pezzo della Coppa stessa, considerando che chi riuscirà a presentarsi all’Olimpico il 24 maggio, contro Fiorentina o Cremonese, partirà da una posizione di vantaggio. […]

MASSIMILIANO ALLEGRI

Allegri vuole fortemente sollevare un trofeo, come ancora non è riuscito a fare in questa seconda vita juventina e per riuscirsi ha tenuto mezza squadra a riposo contro il Napoli, incassando la terza sconfitta consecutiva in campionato come non succedeva dai tempi di Delneri.

Distrazione Europa?

Per nessuna delle due la Coppa Italia è il traguardo più ambito del 2023, considerando che l’Inter nelle prossime due settimane è attesa dall’affascinante ma potenzialmente devastante derby di Champions contro il Milan e deve inseguire un posto tra le prime quattro in campionato, mentre la Juve ha capito di poter allungare le mani sull’Europa League. Ma si daranno battaglia come se non ci fosse un domani. Non aspettiamoci una partita spettacolare, ma dura, combattuta, tattica. […]

MASSIMILIANO ALLEGRI cuadrado handanovic juve inter juve inter inter juve CORI RAZZISTI CONTRO LUKAKU DURANTE JUVE INTER inzaghi monza inter