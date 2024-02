SOTTO A CHI TUCHEL! ALLARME ROSSO AL BAYERN DOPO LA SCONFITTA CON LA LAZIO IN CHAMPIONS, QUEL CASSAMORTARO DI TUCHEL E’ FINITO NEL MIRINO DEI MEDIA TEDESCHI (“L’USCITA DALLA CHAMPIONS E’ PIU’ VICINA” E IN CAMPIONATO I BAVARESI SONO A MENO 5 DAL LEVERKUSEN) – LA "BILD" RILANCIA LE VOCI SU MOURINHO: PENSARLO IN PANCHINA NELLA GARA DI RITORNO DI CHAMPIONS CONTRO LA LAZIO NON E’ UNA SUGGESTIONE…

(ANSA) "Nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo avuto anche diverse chance. Nel secondo invece abbiamo perso brillantezza e concentrazione, non so perché. Abbiamo fatto di tutto per perdere questa partita, eravamo in controllo. A un certo punto abbiamo smesso di crederci. Abbiamo commesso tanti errori individuali". Lo ha detto Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, dopo la sconfitta agli ottavi di Champions contro la Lazio, ai microfoni di Prime Video. "Io preoccupato per il mio futuro? No", ha chiosato Tuchel.

BAYERN: TUCHEL SOTTO ACCUSA PER IL KO CON LA LAZIO

(ANSA) "Allarme rosso per Tuchel". I media tedeschi mettono sotto accusa l'allenatore del Bayern Momaco, Thomas Tuchel, dopo la sconfitta nell'andata di Champions League per 2-0 con la Lazio. Il tabloid tedesco titola con la frase "Allarme rosso" e sottolinea che "l'uscita agli ottavi di finale è molto ravvicinata".

Nella versione online del quotidiano si sottolinea che "significativamente, dopo il fischio finale, Tuchel ha stretto la mano soltanto all'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, poi è uscito immediatamente dal campo in direzione degli spogliatoi lasciando i propri giocatori da soli in campo!". La Frankfuter Allgemeine Zeitung rimarca che "si profila la prima stagione calcistica senza titolo dal 2011/12". Suddeutsche Zeitung mette in evidenza che "Tuchel perde la sua quinta partita a eliminazione diretta come allenatore del Bayern".

