A TAIWAN SENTONO PUZZA DI BRUCIATO - MENTRE IN UCRAINA INFURIA IL CONFLITTO, A TAIWAN L'ESERCITO DISTRIBUISCE UN MANUALE DI 28 PAGINE SU COME SOPRAVVIVERE IN TEMPI DI GUERRA - IL LIBRETTO E' STATO ISPIRATO DA PUBBLICAZIONI SIMILI DISTRIBUITE IN GIAPPONE E IN SVEZIA, E SPIEGA AI CIVILI COME PREPARARSI IN CASO DI INVASIONE O DI DISASTRI NATURALI, DOVE SI TROVANO I RIFUGI ANTIAEREI, COME RICONOSCERE LE SIRENE DEI RAID E COME ACCUMULARE RIFORNIMENTI DI EMERGENZA...