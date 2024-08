SOVRANISTI SUL RING! L’ALGERINA IPER ANDROGINA KHELIF OGGI SFIDA L’UNGHERESE HAMORI, IL PREMIER MAGIARO ORBAN, AVANGUARDIA DEGLI ATTACCHI CONTRO LA COMUNITÀ LGBTQ+, ATTIVA IL COMITATO OLIMPICO UNGHERESE PER CHIEDERE “DELUCIDAZIONI” AL CIO – LA FEDERAZIONE UNGHERESE INVOCA L'APERTURA DI UN'INCHIESTA. MA INCHIESTA PER COSA E SU CHI? SU UN'ATLETA CHE HA ALLE SPALLE PARTECIPAZIONI AI MONDIALI IN INDIA E RUSSIA E DECINE DI ALTRI INCONTRI, MOLTI DEI QUALI PERSI? LA RESA IRRISPETTOSA DI ANGELA CARINI E LA DIMENTICABILISSIMA SPEDIZIONE DELLA BOXE ITALIANA…

Estratti da repubblica.it

IMANE KHELIF E ANGELA CARINI

Oggi Khelif torna a boxare. Avrà davanti l’ungherese Anna Luca Hamori. Il governo di Viktor Orbán, avanguardia degli attacchi contro la comunità Lgbtq+, ha già attivato il comitato olimpico ungherese per chiedere “delucidazioni” al Cio. Fino a ieri l’atleta Hamori prometteva di salire comunque sul ring contro Khelif. Ma come si è visto, tutto può cambiare in fretta.

CARINI, UNA RESA IRRISPETTOSA

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

Quei 46 secondi li avrei evitati. Sarebbe stato decisamente più sportivo non salire proprio sul ring. L’abbandono di Angela Carini dopo il primo pugno, che non l'ha nemmeno scossa, ha infatti prodotto un effetto deprecabile: ha alimentato la demolizione mediatica dell'avversaria, alla quale non riesco ad attribuire alcuna colpa. Ieri si è agitata addirittura la federazione ungherese (...) invocando l'apertura di un'inchiesta.

IMANE KHELIF E ANGELA CARINI

Ma inchiesta per cosa e su chi? Su un'atleta che ha alle spalle partecipazioni ai Mondiali in India e Russia e decine di altri incontri, molti dei quali persi? Anche i pugni delle donne fanno male, malissimo, quando sono precisi. Confesso tuttavia di aver pensato che Angela non aspettasse altro. La sua resa mi è sembrata irrispettosa perfino nei confronti di tutte le avversarie che in passato avevano affrontato - vincendo, perdendo - la pugile algerina. Quella di Angela è stata in fondo l'unica accensione - peraltro evitabile - di una dimenticabilissima spedizione della boxe italiana, chiusasi con la sconfitta del supermassimo bolognese Diego Lenzi.

victor orban tour il giornalone la stampa

viktor orban vladimir putin imane khelif angela carini 8 imane khelif angela carini 7 ANGELA CARINI IMANE KHELIF