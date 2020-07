CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI – L’AUTONOMIA È FATTA. IL VENETO NON È PIÙ ITALIA: NELL’ORDINANZA EMESSA DALLA GIUNTA PER FISSARE MISURE URGENTI PER L’EMERGENZA COVID SI PREVEDE L’ISOLAMENTO IN CASO DI INGRESSO O RIENTRO DA PAESI DIVERSI DA QUELLI ALL’ALLEGATO 1. LE NAZIONI ELENCATE SONO 36. AL DICIOTTESIMO POSTO SI LEGGE “ITALIA”…