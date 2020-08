4 ago 2020 17:18

SPADAFORA NON SARÀ FATTO “FORA” (PER ORA) – STAMANI IL MINISTRO DELLO SPORT HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI NELLE MANI DI GIUSEPPE CONTE, CHE LE HA CONGELATE – IL TUTTO A POCHE ORE DALLA LETTERA CON CUI LA RIFORMA DELLO SPORT È STATA SCONFESSATA DALL'ALA DIBBA DEL MOVIMENTO 5 STELLE, CHE LO ACCUSA DI ESSERSI FATTO INFINOCCHIARE DA MALAGÒ – DA PALAZZO CHIGI SONO CONVINTI CHE “IL CASO RIENTRERÀ”. NESSUNO HA VOGLIA DI SCATENARE UNA CRISI POLITICA AD AGOSTO, PER DI PIÙ PER MOTIVI SPORTIVI…