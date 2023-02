7 feb 2023 16:11

IN SPAGNA IL QUOTIDIANO “EL MUNDO” METTE IN CORRELAZIONE LE MORTI DI MIHAJLOVIC E VIALLI CON IL DOPING NEL CALCIO – ZEMAN, CHE IN PASSATO DENUNCIO’ L’ABUSO DI FARMACI, A "LE IENE" ESCLUDE CHE CI SIANO LEGAMI: “LE MALATTIE ARRIVANO A TUTTI" - POI AMMETTE: "QUALCHE MIO GIOCATORE HA PRESO DEI FARMACI PERCHÉ NON SI RIESCE A CONTROLLARE TUTTO. È STRANO CHE I CALCIATORI SI SPAVENTINO ORA E NON QUANDO…”