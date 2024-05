10 mag 2024 16:44

GLI SPAGNOLI SANNO COME VALORIZZARE I GIOVANI (A DIFFERENZA NOSTRA) - IL BARCELLONA HA RINNOVATO IL CONTRATTO AL DIFENSORE 17ENNE PAU CUBARSI CON UNA MAXI CLAUSOLA RESCISSORIA DA 500 MILIONI DI EURO - IL DIFENSORE SPAGNOLO, CHE HA GIA' ESORDITO IN NAZIONALE MAGGIORE, SI E' AFFERMATO QUEST'ANNO COME UNO DEI MIGLIORI GIOCATORI DEI BLAUGRANA: IN ITALIA NON AVREBBE GIOCATO NEMMENO CON LA PRIMAVERA PER PAURA DI "BRUCIARLO"