Scamacca e Kean a giocarsi la maglia di centravanti. Berardi a offrire all’attacco la fantasia smarrita. Zaniolo e Zaccagni a fare pace definitiva sul campo. Le convocazioni di Spalletti dei 27 prescelti per le due partite di qualificazione all’Europeo, sabato 14 ottobre a Bari con Malta e martedì 17 a Wembley con l’Inghilterra, rappresentano l’elogio della Nazionale, che deve prevalere su tutto, sul passato burrascoso e sugli screzi a uso social. Si cresce, si matura e si mette la maglia azzurra al primo posto: in tempi di carestia di convocabili (a inizio stagione in Serie A erano 150 su 570) il ct lancia un messaggio preciso, e guai a chi non lo raccoglie: conviene non buttare via l’occasione.

Il primo peccato di gioventù lo commise Berardi. Nel 2014 non rispose alla convocazione dell’Under e Sacchi, all’epoca coordinatore delle giovanili azzurre, lo sospese per otto mesi. Oggi il trascinatore del Sassuolo, a 29 anni, è atteso come tale anche dall’Italia. Scamacca e Kean nel 2017 furono allontanati dal raduno dell’Under 19 per uno scherzo di pessimo gusto. Poi lo juventino, all’ultima partita prima dell’Europeo 2021, buttò via la convocazione: Mancini era deluso dal suo atteggiamento. Quattro mesi fa ha rinunciato all’Europeo U21 lasciando il ritiro perché poco motivato. Scamacca fu bloccato da un lieve infortunio prima del fatale spareggio di Palermo con la Macedonia del Nord. [...]

Ma non è solo la Nazionale dei perdonati. La sensazione che Spalletti stia voltando velocemente pagina, con una rosa sempre più giovane (con l’Ucraina la media d’età è scesa a 24.63) e qualche veterano, è avvalorata dalle convocazioni: 7 novità rispetto a settembre.

Il numero dei convocati si è ridotto da 29 a 27, l’anagrafe rimane più o meno inalterata, al di là del ritorno del trentacinquenne Acerbi (per Romagnoli) e del trentaquattrenne Bonaventura, ripescato dopo 3 anni grazie allo scintillio con la Fiorentina, al posto di Pessina e Pellegrini. Gatti rimpiazza Casale, Berardi sostituisce Gnonto e Politano. Le vere novità sono Udogie per Spinazzola, Scamacca per Immobile e Kean per Retegui. Certo, hanno deciso anche gli infortuni. Immobile, a settembre designato capitano, ha concordato col ct l’assenza per l’affaticamento ai flessori. Retegui (stiramento al legamento del ginocchio) non può rischiare.

Intanto, però, a poco più di due anni da Wembley i superstiti tra gli 11 della finale con l’Inghilterra — senza Chiellini, Bonucci, Emerson, Verratti, Jorginho, Insigne e Immobile — sono solo 4: Di Lorenzo, Barella, Chiesa e Donnarumma. Il nuovo capitano.

