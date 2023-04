25 apr 2023 17:34

SPALLETTI, L’ULTIMO SCARAMANTICO – L’ALLENATORE DEL NAPOLI È L’UNICO CHE ASPETTA L’UFFICIALITÀ DELLO SCUDETTO PER FESTEGGIARE: L’ALTRA SERA, QUANDO DIECIMILA TIFOSI HANNO ASPETTATO LA SQUADRA ALL’AEROPORTO, LUI NON C’ERA. MA INTANTO, TUTTI LO IDOLATRANO PER L’IMPRESA CHE NON È RIUSCITA NÉ A BENITEZ NÉ AD ANCELOTTI - VIDEO