SPALLETTI SI GIOCA IL "JACK" - UNA DELLE GRANDI NOVITÀ DELL'ITALIA DI LUCIANO SPALLETTI IN VISTA DELLA PARTITA DI SABATO CONTRO LA MACEDONIA, DOVREBBE ESSERE L'UTILIZZO DI GIACOMO "JACK" RASPADORI COME CENTRAVANTI, AL POSTO DEL NEO-CAPITANO IMMOBILE - NONOSTANTE IL C.T. NON ABBIA MAI PROVATO L'ATTACCANTE 23ENNE IN QUEL RUOLO QUANDO ALLENAVA IL NAPOLI (PERCHÉ IN QUELLA POSIZIONE CI GIOCA OSIMHEN), "LUCIO" È CONVINTO CHE IL SUO PROFILO SIA IDEALE PER… - QUANDO SPALLETTI SI INVENTO' TOTTI "FALSO NUEVE"

Estratto dell'articolo di Claudio Savelli per Libero Quotidiano

Tra l’Italia di Mancini e quella di Spalletti sembra non cambiare nulla, sempre 4-3-3 sarà, eppure cambia tanto, quasi tutto. […] Spalletti non ha avuto molto tempo per spiegarlo nella prima conferenza a Coverciano, […] ma il termine “liquido” lo ha già sfoderato.

Intende un calcio in cui i giocatori si muovono fuori dai reparti e oltre gli spazi di competenza del loro ruolo. […] Con Mancini non c’era nulla di liquido. I reparti erano più importanti degli uomini. Ne conseguiva un sistema rigido. […] Spalletti porta quel grado di complessità in più: i giocatori che smontano lo schema di partenza durante il gioco. Non un’improvvisazione ma un’interpretazione. È diverso. Gli uomini non compongono più i reparti ma partono da essi per ritagliarsi uno spazio utile a ricevere il pallone o ad aprire altri spazi ai compagni. Calcio contemporaneo.

[…]Spalletti sta testando chi non conosce. E a chi conosce, da Di Lorenzo e Raspadori, ha chiesto una mano. […] Così, in attesa dell’avvento di Scamacca o del salto di qualità di Retegui, il centravanti sarà Raspadori. Come mai contro la Macedonia?

Spalletti ipotizza una gara in spazi angusti contro una difesa chiusa, cioè il pane dell’attaccante del Napoli e la criptonite di Immobile. Meglio usare il biancoceleste contro la più offensiva Ucraina, ci sarà più prato in cui correre. Raspadori, oltre ad alzare il tasso tecnico, migliora il pensiero creativo della Nazionale, invitando anche gli altri azzurri a pensare mentre giocano e non solo ad eseguire il copione. […]

