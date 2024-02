SPENDING REVIEW IN PANCHINA: LA JUVENTUS VUOLE TRATTENERE MAX ALLEGRI MA CON UNO STIPENDIO PIÙ BASSO - MA IL TECNICO POTRA' TRATTARE PER IL RINNOVO DA UNA POSIZIONE DI MAGGIORE FORZA RISPETTO A UN’ESTATE FA: LA JUVENTUS STA VOLANDO IN CLASSIFICA - E’ DIFFICILE PERÒ CHE LA NUOVA DIRIGENZA BIANCONERA, CHE HA TRA LE PRIORITÀ QUELLA DI SNELLIRE IL MONTE INGAGGI, POSSA OFFRIRGLI UNO STIPENDIO SIMILE ALL’ATTUALE, DA 7 MILIONI DI EURO NETTI A STAGIONE PIÙ BONUS...

Da ilnapolista.it

Allegri, ora la Juve vuole trattenerlo. Ma con uno stipendio più basso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla situazione in casa Juventus a pochi giorni dalla sfida scudetto con l’Inter.

Allegri ha portato la Juve a lottare per lo scudetto

In pochi avrebbero scommesso su una Signora in piena corsa per il titolo a inizio febbraio dopo la precedente annata disgraziata. Invece i bianconeri stanno tenendo testa a una squadra che procede con un andamento forsennato e in più sono in semifinale di Coppa Italia. Il ritorno in Champions, l’obiettivo fissato dalla società in estate, non è ancora in cassaforte ma quasi e a questo punto ci vorrebbe un cataclisma per mancare la qualificazione all’Europa che conta.

Il mood rispetto a un anno fa è completamente cambiato e adesso alla Continassa c’è soddisfazione per i risultati e per il lavoro del tecnico, tanto che si sta già pianificando la prossima stagione.

In primavera si parlerà del contratto

Quanto al futuro dell’allenatore, qualsiasi discorso verrà affrontato in primavera, quando i contorni dell’annata in corso saranno molto più definiti. Difficile che la Juventus inizi il 2024-25 con un allenatore che ha il contratto in scadenza, di sicuro Allegri si siederà a un eventuale tavolo di trattativa per il rinnovo con più forza rispetto a un’estate fa, quando la sua seconda avventura in bianconero attraversava il momento di maggiore crisi. Difficile anche immaginare che la nuova dirigenza bianconera, che ha tra le priorità quella di snellire il monte ingaggi, possa offrirgli uno stipendio simile all’attuale (7 milioni di euro netti a stagione più bonus).

