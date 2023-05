SPETTATORI ROMPI-PALLINE - IL TENNISTA AUSTRALIANO, ALEXEI POPYRIN, VIENE BERSAGLIATO DI INSULTI DA PARTE DI ALCUNI SPETTATORI AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA DURANTE LA PARTITA CONTRO RICCARDO BONADIO - IL MOTIVO DEGLI SFOTTO' SAREBBE LEGATO ALLE SCOMMESSE SPORTIVE - ALLA FINE DEL MATCH, POPYRIN HA ESULTATO IN MANIERA RABBIOSA VERSO IL SETTORE DELLE TRIBUNE OCCUPATO DAL GRUPPETTO CHE LO AVEVA BECCATO - FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

ALEXEI POPYRIN

Estratto dell'articolo di Marco Beltrami per www.fanpage.irt

[…] Curioso episodio in occasione del match tra la testa di serie numero 1 delle qualificazioni Popyrin, numero 77 del ranking ATP, e l'italiano Bonadio, 168° al mondo. […] Purtroppo la sfida è stata contraddistinta dalle intemperanze di un gruppo di tifosi, che poi sono state denunciate sui social da altri spettatori presenti sulle tribune.

ALEXEI POPYRIN

Alcuni ragazzi avrebbero iniziato nel secondo set ad infastidire Popyrin. Parole poco carine, e atteggiamenti tutt'altro che sportivi durante gli scambi, che hanno fatto arrabbiare il giocatore australiano. I "disturbatori" non sono stati allontanati dal campo, ma sono stati solo rimproverati e minacciati dagli addetti ai lavori. Al termine del match, come immortalato in un video, Popyrin ha esultato in maniera rabbiosa guardando proprio il settore delle tribune occupato dal gruppetto che lo aveva beccato, e urlando qualcosa per in un certo senso vendicarsi.

[…]. Stando alle ricostruzioni dell'accaduto tutto sarebbe legato non a questioni di tifo per il tennista di casa, ma a tentativi di destabilizzare Popyrin per il proprio tornaconto personale legato a scommesse sugli eventi degli Internazionali di Roma. […]

nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 235 nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 230 nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 228 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 243 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 240 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 239 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 241 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 238 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 237 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 236 nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 234

INSULTI CONTRO ALEXEI POPYRIN AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA