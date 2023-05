SPIAZE, L’INTER E’ IN FINALE! IVAN ZAZZARONI E IL MIRACOLO DI SIMONE INZAGHI: “A POCHI GIORNI DALLA SEMIFINALE DI RITORNO HO SENTITO MAROTTA DIRE CHE INZAGHINO HA SUPERATO L’ESAME: UN GIORNO DOVREBBE SPIEGARCI IN COSA CONSISTESSE...” – UN MESE FA IL DIRETTORE DEL CORSPORT AVEVA PARLATO DELLE ITALIANE IMPEGNATE IN CHAMPIONS E AVEVA DETTO: “CREDO CHE L’INTER SIA LA FAVORITA DELLE ITALIANE”

Un mese fa, a Deejay Football Club Ivan Zazzaroni aveva parlato delle tre squadre italiane, tra cui il Milan, impegnate in Champions: “Credo che l’Inter abbia una grande opportunità di arrivare in finale, anzi per me è la favorita delle italiane. Ma se poi arriva quinta e perde in finale? Vanno nel fumo 70-80 milioni di euro

Estratto dell’articolo di Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

"Amala, passa l’Inter, amala! Tredici anni dopo José Mourinho, e proprio nel giorno del settantottesimo compleanno di Massimo Moratti, a portare l’Inter in finale di Champions è Inzaghino, il piccolo di famiglia, e allora immagino suo padre Giancarlo un po’ alticcio dopo essersi scolato per la gioia una mezza bottiglia di nocino piacentino, il liquore col quale accompagna la visione in solitario di tutte le partite dei figli. Inzaghino ha compiuto un autentico miracolo, è stato bravo, paziente, anche troppo, e fortunato: ha avuto la road to Istanbul facilitata dall’assenza di Real o ManCity. Tutto sommato, però, il percorso semplificato se l’è meritato"

"A pochi giorni dalla semifinale di ritorno ho sentito Marotta dire che Inzaghino ha superato l’esame: un giorno dovrebbe spiegarci in cosa consistesse, quali le materie, e soprattutto in quali condizioni l’allenatore si è dovuto presentare davanti alla commissione.

Tre mesi fa Igli Tare, che con Inzaghino ha diviso tutte le stagioni da tecnico della Lazio, me lo spiegò per filo e per segno suggerendomi di avere fiducia in lui, nelle sue qualità; una fiducia rivelatasi superiore a quella che numerosi interisti hanno avuto.

Già, perché a Inzaghino è stato rimproverato di tutto. In ordine sparso, di non essere da Inter, di giocare un solo tipo di calcio, di fare sempre le stesse sostituzioni - esterno per esterno, punta per punta per tre e quattordici -, di insistere su Correa, di non possedere piani B, di far stare troppo bene i giocatori; qualcuno, l’autunno scorso, arrivò addirittura a insinuare che mezza squadra ce l’avesse con lui, accusandolo di scarsa personalità"

