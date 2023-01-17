SPINOZA TWEET! "NELLA STESSA CLINICA DI MESSINA DENARO C'ERA ANCHE TOTÒ SCHILLACI. SONO SPECIALIZZATI IN GENTE SPARITA NEGLI ANNI NOVANTA"

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IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO SPERAVO DI VEDERE QUALCHE FILM CON GINA LOLLOBRIGIDA. INVECE VEDO, PROPRIO A DISPETTO “LA BAIA DI NAPOLI” DI MELVILLE SHAVELSON CON SOPHIA LOREN - COL BRUTTO TEMPO CHE FA SO BENISSIMO CHE LE SIGNORE GRADIRANNO UN CLASSICO ROMANTICONE COME “CHOCOLAT” CON JULIETTE BINOCHE BELLA CIOCCOLATAIA CON FIGLIOLETTA, CHE SI INNAMORA DEL BELLISSIMO JOHNNY DEPP. CI SI CASCA SEMPRE - IN SECONDA SERATA AVETE “DON FRANCO E DON CICCIO NELL’ANNO DELLA CONTESTAZIONE”… - VIDEO

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“VIVI” PER SEMPRE – ALL’AUDITORIUM DI ROMA, UNA SERATA PER RICORDARE VIVIEN “VIVI” BUARON, CO-PRESIDENTE DELLA “JERUSALEM FOUNDATION ITALIA”, SCOMPARSA LO SCORSO AGOSTO – SUL PALCO, ANNA FOGLIETTA BIANCOVESTITA STILE VESTALE. IN PLATEA L'AMBASCIATORE ISRAELIANO ALON BAR, UMBERTO VATTANI, MICHELA DI BIASE E DARIO FRANCESCHINI, LORENA BIANCHETTI, LUISA TODINI, NOVELLA CALLIGARIS, MAURIZIO CAPRARA, L'INTRAMONTABILE FASCINO DI GABRIELLA FARINON CON LA FIGLIA BARBARA MODESTI… – FOTO BY DI BACCO

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MEGLIO VECCHI CHE MORTI – VITTORIO FELTRI RISPONDE A MASSIMO FINI, SECONDO CUI GLI ANZIANI DEVONO PENTIRSI DI ESSERE TALI PERCHÉ SONO UN DISTURBO PER SE STESSI E PER LA SOCIETÀ – IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO”: “LA QUESTIONE È UN’ALTRA. STARE AL MONDO SPESSO È UNA FATICA E PURE UNA ROTTURA DI SCATOLE ANCHE PER LA GENTE GIOVANE E DI MEZZA ETÀ. MA È FATALE CHE CHI METTE PIEDE SULLA TERRA POI CI VOGLIA RESTARE A TUTTI I COSTI. IL TRAPASSO SPAVENTA TANTO I GIOVANI QUANTO I NONNI. IO AMO I VECCHI PERCHE’...”