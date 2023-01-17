Nella stessa clinica di Messina Denaro c'era anche Totò Schillaci. Sono specializzati in gente sparita negli anni Novanta.January 17, 2023
matteo messina denaro IDENTIKIT DI MATTEO MESSINA DENARO matteo messina denaro
SPINOZA TWEET! "NELLA STESSA CLINICA DI MESSINA DENARO C'ERA ANCHE TOTÒ SCHILLACI. SONO SPECIALIZZATI IN GENTE SPARITA NEGLI ANNI NOVANTA"-
Nella stessa clinica di Messina Denaro c'era anche Totò Schillaci. Sono specializzati in gente sparita negli anni Novanta.January 17, 2023
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IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO SPERAVO DI VEDERE QUALCHE FILM CON GINA LOLLOBRIGIDA. INVECE VEDO, PROPRIO A DISPETTO “LA BAIA DI NAPOLI” DI MELVILLE SHAVELSON CON SOPHIA LOREN - COL BRUTTO TEMPO CHE FA SO BENISSIMO CHE LE SIGNORE GRADIRANNO UN CLASSICO ROMANTICONE COME “CHOCOLAT” CON JULIETTE BINOCHE BELLA CIOCCOLATAIA CON FIGLIOLETTA, CHE SI INNAMORA DEL BELLISSIMO JOHNNY DEPP. CI SI CASCA SEMPRE - IN SECONDA SERATA AVETE “DON FRANCO E DON CICCIO NELL’ANNO DELLA CONTESTAZIONE”… - VIDEO
IL PASTICCIO DELLA MELONI SUL CSM – FRATELLI D'ITALIA HA ELIMINATO IN CORSA GIUSEPPE VALENTINO DALLA LISTA DEI SUOI CANDIDATI A MEMBRO LAICO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. L'EX SENATORE È INDAGATO IN UN'INCHIESTA SULLA ’NDRANGHETA – AL SUO POSTO È STATO INDICATO FELICE GIUFFRÈ, AVVOCATO E PROFESSORE DI DIRITTO A CATANIA – IL VOTO IN CORSO IN PARLAMENTO
PRENDI I SOLDI E SCAPPA DA LONDRA – DOPO LA BREXIT, 12MILA MILIONARI HANNO PORTATO VIA I PROPRI RISPARMI DALL'INGHILTERRA. COLPA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SEMPRE PIÙ COMPLICATE DA OTTENERE, DELLA STERLINA DEBOLE E DELLE FOSCHE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL REGNO UNITO – L'ESODO DEI PAPERONI INCIDE SULLE CASSE DELLO STATO PER LE MINORI TASSE RACCOLTE: NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, L'ERARIO HA RACCOLTO CIRCA 4 MILIARDI IN MENO DI EURO…
MA SI PUÒ ARRIVARE A SPERPERARE L’EREDITÀ MILIARDARIA DI ELVIS PRESLEY? GUARDANDO QUELLO CHE HA COMBINATO LA FIGLIA LISA MARIE, EVIDENTEMENTE SÌ – PRIMA DI MORIRE A 54 ANNI PER UN ARRESTO CARDIACO, LA DONNA SPENDEVA 92MILA EURO AL MESE, DI CUI OLTRE 20MILA PER L’AFFITTO DI UNA RESIDENZA E OLTRE MILLE PER IL NOLEGGIO DI UNA MASERATI. SPESE FOLLI SE SI PENSA CHE DOVEVA AL FISCO OLTRE UN MILIONE DI DOLLARI DOPO CHE… - VIDEO
“VIALLI? BISOGNEREBBE INVESTIGARE SULLE SOSTANZE CHE ABBIAMO PRESO IN QUEL PERIODO. IL DOPING C’È SEMPRE STATO” – DINO BAGGIO CHOC A “TV7 TRIVENETA" NELLA TRASMISSIONE "TUTTINCAMPO SPOGLIATOI”: “SI DOVREBBE CAPIRE SE CERTI INTEGRATORI COL TEMPO HANNO FATTO MALE. HO PAURA ANCH’IO, STA SUCCEDENDO A TROPPI CALCIATORI. POI TANTI HANNO PARLATO DELL’ERBA DEI CAMPI E DEI PRODOTTI CHE UTILIZZAVANO CHE DAVANO DEI PROBLEMI…” - VIDEO
“VIVI” PER SEMPRE – ALL’AUDITORIUM DI ROMA, UNA SERATA PER RICORDARE VIVIEN “VIVI” BUARON, CO-PRESIDENTE DELLA “JERUSALEM FOUNDATION ITALIA”, SCOMPARSA LO SCORSO AGOSTO – SUL PALCO, ANNA FOGLIETTA BIANCOVESTITA STILE VESTALE. IN PLATEA L'AMBASCIATORE ISRAELIANO ALON BAR, UMBERTO VATTANI, MICHELA DI BIASE E DARIO FRANCESCHINI, LORENA BIANCHETTI, LUISA TODINI, NOVELLA CALLIGARIS, MAURIZIO CAPRARA, L'INTRAMONTABILE FASCINO DI GABRIELLA FARINON CON LA FIGLIA BARBARA MODESTI… – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
MEGLIO VECCHI CHE MORTI – VITTORIO FELTRI RISPONDE A MASSIMO FINI, SECONDO CUI GLI ANZIANI DEVONO PENTIRSI DI ESSERE TALI PERCHÉ SONO UN DISTURBO PER SE STESSI E PER LA SOCIETÀ – IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO”: “LA QUESTIONE È UN’ALTRA. STARE AL MONDO SPESSO È UNA FATICA E PURE UNA ROTTURA DI SCATOLE ANCHE PER LA GENTE GIOVANE E DI MEZZA ETÀ. MA È FATALE CHE CHI METTE PIEDE SULLA TERRA POI CI VOGLIA RESTARE A TUTTI I COSTI. IL TRAPASSO SPAVENTA TANTO I GIOVANI QUANTO I NONNI. IO AMO I VECCHI PERCHE’...”