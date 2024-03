LO SPOGLIATOIO DELL’INTER DEL TRIPLETE? MEJO DE’ 'NA TRATTORIA! - IN UN VIDEO RIPRESO DA MARCO MATERAZZI, LE VECCHIE GLORIE NERAZZURRE RIVELANO IL “SEGRETO” IL SUCCESSO DELLA STAGIONE 2009-2010 – NEL FILMATO, GIRATO PRIMA DI UN’AMICHEVOLE IN GEORGIA, SI VEDONO MAICON, JULIO CESAR E SNEIJDER MENTRE SORSEGGIANO UNA BIRRA IN PULLMAN: “NOI L’ABBIAMO VINTO COSI’” – SULLO SFONDO GORAN PANDEV: “THIAGO MOTTA MANGIAVA LA CARBONARA PRIMA DELLE PARTITE” - VIDEO

I campioni del Triplete tutti insieme, ancora con i colori nerazzurri addosso: […] l'Inter Forever, la squadra formata da ex giocatori che girano per il mondo giocando partite benefiche. […] ha fatto tappa in Georgia, ma durante il viaggio c'è stato ampio spazio per aneddoti e racconti di quella fantastica stagione.

A diventare virale è uno spaccato in pullman, con Materazzi che riprende la scena dei suoi ex compagni di squadra intenti a sorseggiare delle birre. Con lui ci sono Maicon, Julio Cesar, Sneijder e Pandev, seduti sui seggiolini mentre ricordano gli aneddoti del passato. Tutti hanno una bottiglia in mano ed è proprio da lì che nasce una delle tante storie che insieme hanno condiviso in quella stagione: il discorso si sposta immancabilmente sul Triplete e sulla "formula segreta" che tutti insieme hanno utilizzato per vincere.

"Come vinci il triplete, lo abbiamo vinto così lo possiamo dire", con un cenno di consenso arrivato anche da parte di Sneijder che ha continuato a sorseggiare la sua birra: "Così vinciamo anche noi". […]

Intanto Pandev era sullo sfondo, […]Materazzi gli ha chiesto di parlare del suo arrivo: "La prima volta che sei arrivato da noi a gennaio hai pensato che potessimo vincere tutto?". […]

Il macedone ha risposto: "Era impossibile. Dopo quello che ho visto nel primo mese mi sono spaventato. Thiago Motta mangiava la carbonara prima delle partite, non l'avevo mai vista. Io mangiavo bresaola e rucola". […]

2.THIAGO MOTTA E LA GAG DOPO BOLOGNA-INTER: "LA CARBONARA È IL SEGRETO"

Intervenuto nel post partita di Bologna-Inter al Dall'Ara, match terminato 1-0 per i nerazzurri grazie al gol di Bisseck, Thiago Motta ha analizzato la gara e non solo: […] Goran Pandev aveva svelato come l'attuale tecnico del Bologna mangiasse la carbonara prima delle partite da calciatore ai tempi dell'Inter. Queste, infatti, le parole di Thiago Motta sullo strano retroscena: "Carbonara prima delle partite da calciatore? La carbonara è il segreto per vincere, devo farla mangiare anche ai ragazzi".

