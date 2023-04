12 apr 2023 18:56

LO SPONSOR "ALLIANZ" BACCHETTA LA JUVENTUS PER LA RISSA SCOPPIATA CON L'INTER IN COPPA ITALIA: "INACCETTABILE CHE GIOCATORI CHE PORTANO IL NOSTRO MARCHIO SULLA MAGLIA TENGANO ATTEGGIAMENTI DEL TUTTO CENSURABILI E SU CUI NON AMMETTIAMO ALCUNA SCUSA" - LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI, CHE HA STRETTO UN ACCORDO DA 170 MILIONI PER I "NAMING RIGHTS" DELLO STADIO E ALTRE FORME DI SPONSORIZZAZIONE, NON HA GRADITO LE SCENE VISTE A FINE PARTITE E HA ANNUNCIATO CHE…