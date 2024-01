UNO SPORCO GIOCO – ROHAN DENNIS, L'EX CICLISTA ARRESTATO PER AVER INVESTITO E UCCISO LA MOGLIE, È SOLO L’ULTIMO CASO DI ATLETA FINITO IN DISGRAZIA UNA VOLTA TERMINATA LA CARRIERA – GASCOIGNE ROVINATO DALL'ALCOL, BECKER FINITO IN GALERA PER BANCAROTTA E TYSON PER VIOLENZA SESSUALE – E POI EVANDER HOLYFIELD COSTRETTO A METTERE ALL'ASTA I SUOI MEMORABILIA DOPO AVER SPERPERATO UNA FORTUNA, FREDY GUARIN IN LACRIME IN CELLA…

È l’ultimo caso di celebre sportivo finito in disgrazia una volta terminata la carriera. Rohan Dennis, classe 1990, ex ciclista australiano due volte campione del mondo a cronometro e bronzo ai Giochi di Tokyo nella stessa specialità, rischia di passare molti anni in prigione.

Dennis è infatti stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario dopo aver investito con un pick-up la moglie Melissa Hoskins il 30 dicembre 2023. La donna, 32 anni, iridata nell’inseguimento a squadre con l’Australia nel 2015, è poi deceduta a seguito delle ferite riportate nell’ospedale di Adelaide. […]

Paul Gascoigne

È di qualche giorno fa la notizia di una sua lite fuori da un hotel di Bournemouth: un cliente della struttura lo ha riconosciuto ed è andato a prestargli soccorso, prima di definirlo «pieno di lividi. E fisicamente e mentalmente malconcio». Purtroppo questa è da tempo la condizione di Paul Gascoigne, ex calciatore di Tottenham e Lazio, uno dei più grandi talenti sprecati del calcio.

Qualche tempo fa era stato aggredito in un vicolo, era finito in ospedale dopo la rissa in un hotel di Londra, ancora prima l’avevano visto inciampare uscendo da un taxi in accappatoio, con in mano una bottiglia di gin, il volto tumefatto con tagli a fronte, naso e labbro. Ubriaco fradicio. Sembrava essersi in parte ripreso, erano girate foto che lo ritraevano in condizioni migliori […], ma con Gascoigne i miglioramenti non durano mai a lungo.

Bradley Wiggins

Bradley Marc Wiggins, ciclista baronetto, è anche lui finito in difficoltà una volta chiusa la carriera. Vincitore di sei titoli Mondiali su pista, di cinque medaglie d’oro — e un argento e due bronzi — alle Olimpiadi (in quattro edizioni successive, tra Atene 2004 e Rio 2016), di un Mondiale su strada, detentore del record dell’ora e trionfatore in un Tour de France epico nel 2012, il britannico ha accumulato debiti milionari e ha dovuto mettere in vendita i suoi marchi, uno con il suo cognome e «Wiggo», dal suo soprannome.

Rischia la bancarotta dopo essere passato attraverso una devastante lite con un amico-socio, le accuse di doping — ebbe un’esenzione medica per asma assumendo un testosterone normalmente non consentito, i russi non hanno mai gradito — e un ancora più doloroso divorzio dopo aver parlato dei problemi mentali della moglie (sarebbe bipolare e costretta a ricorrere a servizi di disintossicazione) Cath.

Fredy Guarin

Fredy Guarin, ex centrocampista dell’Inter, non ha trascorso particolarmente bene l’ultimo periodo. Ad aprile 2021 è stato arrestato, e poi condannato, per violenza domestica: una rissa, ubriaco, in casa contro i suoi genitori. Nel settembre 2022, dal carcere, ha scritto di essere pentito. E ha girato un videoselfie spiegando: «Queste lacrime sono quelle di un uomo pieno di peccati, errori, vizi. Dio mi ha già perdonato e io mi sono perdonato.Non è mai troppo tardi per cambiare».

Boris Becker: 8 mesi in carcere

Il celebre ex tennista Boris Becker è stato condannato per bancarotta fraudolenta a due anni e mezzo di carcere dal tribunale di Southwark, sud di Londra. È stato ritenuto colpevole per quattro dei 24 reati fiscali per cui era finito sotto processo, nato per prestiti mai ripagati alla banca privata Arbuthnot Latham (3,6 milioni di euro) e a un uomo d’affari inglese (altri 1,6 milioni).

Non solo: non ha dichiarato una proprietà immobiliare in Germania e, per nascondere denaro ai creditori, lo ha trasferito su conti di altre persone, nella maggior parte dei casi familiari. Dopo aver scontato 8 mesi della pena in carcere, a dicembre del 2022 è stato estradato in Germania in libertà vigilata. Poi, è diventato allenatore di Holger Rune.

Benjamin Mendy

Benjamin Mendy, terzino francese del Manchester City , classe 1994, era titolare fisso nella formazione allenata da Pep Guardiola, con 10 presenze in Nazionale, quando la sua carriera ha subito un repentino stop a causa di quattro accuse per stupro e una per violenza sessuale per fatti avvenuti Cheshire tra l’ottobre 2020 e l’agosto 2021, le vittime sarebbero tre ragazze di età superiore ai 16 anni. Messo in custodia cautelare dalla giustizia inglese, ha affrontato l’udienza preliminare. E’ rimasto in carcere per 5 mesi prima di essere assolto.

Vincenzo Iaquinta

Da campione del mondo nel 2006 alla condanna definitiva a due anni di reclusione. E’ la triste storia di Vincenzo Iaquinta che conquisto in Germania il titolo con l’Italia di Marcello Lippi, ma terminata la carriera è stato investito dai guai giudiziari che hanno coinvolto la sua famiglia.

Imputato per reati relativi al possesso di armi finite nelle mani del padre che non le poteva detenere è stato condannato nell’ambito di Aemilia, il più grande processo mai celebrato nel Nord Italia contro la ’ndrangheta.

Dopo aver guadagnato in carriera oltre 400 milioni di dollari, il pugile li ha sperperati in case di lusso, automobili e “cuccioli” come la sua tigre domestica. Nel 2003, dovendo tra l’altro nove milioni all’ex moglie, 13 al Fisco americano e 4 a quello inglese, dichiarò bancarotta.

Non se l’è passata troppo bene nemmeno il grande rivale di Tyson, Evander Holyfield: nonostante gli sponsor, un videogioco e una casa discografica con il suo soprannome, «Real Deal», una catena di ristoranti (con lo stesso nome) e le numerose apparizioni in tv e sul grande schermo, balletto compreso, nel 2012 ha dichiarato fallimento mettendo all’asta diversi memorabilia. La ragione? I figli. Ne ha messi al mondo 11. […]

