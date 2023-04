SPORT E POCA SALUTE! COME DAGO-RIVELATO IL MINISTRO ABODI (CORDATA MALAGO’-LETTA) VUOLE GIUSEPPE DE MITA, FIGLIO DI CIRIACO, PER CONTROLLARE LA CASSAFORTE DELLO SPORT (360 MILIONI) - IL RAMPOLLO DELLA DINASTIA DI NUSCO È MEMBRO DEL CDA DI CINECITTÀ SPA, SOCIETÀ IN HOUSE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA (SPORT E SALUTE È CONTROLLATA ANCHE DAL MEF, DUNQUE, DAL GRANDE NEMICO DI MALAGO’, IL LEGHISTA GIORGETTI) - COME AD DI "SPORT E SALUTE" GIRA IL NOME DI DIEGO NEPI, ATTUALE DG DELLA SOCIETÀ – LA DAGO-ANTICIPAZIONE

DAGO-FLASH

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/flash-ndash-sport-poca-salute-non-ci-sono-solo-nomine-eni-enel-347251.htm

ABODI VUOLE DE MITA

Estratto dell’articolo di Stefano Iannaccone per https://www.editorialedomani.it/

andrea abodi foto di bacco (2)

Niente presidenza di Sport e salute nell’uovo di Pasqua per Giuseppe De Mita. Il figlio illustre di cotanto e compianto padre, Ciriaco De Mita, storico leader democristiano ed ex presidente del Consiglio, è rimasto a bocca asciutta. Nel cdm della settimana santa, infatti, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, aveva immaginato di inserire la misura per modificare la governance della società voluta, nel 2018, da Giancarlo Giorgetti. Una missione fallita.

L’obiettivo resta comunque quello di portare De Mita jr. al timone nelle prossime settimane. Abodi vuole garantire il salto di qualità nella carriera del figlio del leader di Nusco, sparito un po’ dai radar da qualche tempo nonostante amicizie di peso, in primis quella dell’imprenditore Marco Mezzaroma, vicino ad Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio. Giuseppe De Mita mira a muovere le leve dell’ente che elargisce i contributi agli organismi sportivi e Abodi a consolidare il proprio sistema di potere.

(...) Il rampollo della dinastia di Nusco è infatti diventato membro del cda della società Cinecittà spa, società in house del ministero dell’Economia.

giuseppe de mita foto mezzelani

(...)

Per la governance di Sport e salute si lavora anche su altri fronti. Come quello che vorrebbe Diego Nepi Molineris, attuale direttore generale della società, nelle vesti di amministratore delegato. Si tratta di un nome noto nel mondo sportivo di Roma, per decenni “gran cerimoniere” degli eventi al Foro Italico, nonché direttore di Piazza di Siena, appuntamento clou dell’equitazione mondiale che si svolge a Villa Borghese. Nepi Molineris rappresenterebbe la continuità della gestione, a conferma dell’asse consolidato tra Abodi e Giorgetti.

vito cozzoli e giancarlo giorgetti foto mezzelani gmt 027

Il ministro dello Sport cerca però una collocazione anche a Michele Uva, già direttore generale della Federcalcio, silurato da Gabriele Gravina, che ha un problema: la recente vicinanza al Pd dell’èra di Enrico Letta. Nel progetto di revisione del mondo sportivo, firmato Abodi, c’è poi il rifacimento a propria immagine e somiglianza dell’Istituto di credito sportivo, affidato ad Antonella Baldino, sua fedelissima, tuttora vicepresidente vicaria dell’ente che ha proiettato l’attuale ministro nel mondo della politica.

roberto mancini diego nepi foto mezzelani gmt 042

L’intento è quello di rafforzare l’Istituto avendo in Baldino una interlocutrice di fiducia. Ma secondo alcune indiscrezioni Abodi sta anche cercando di costruirsi una exit strategy: in caso di chiusura anticipata dell'esperienza di governo, avrebbe un approdo pronto a riaccoglierlo. Con una serie di appoggi, da Sport e salute in giù.

abodi mattarella cozzoli cozzoli abodi cozzoli giorgetti di centa foto mezzelani gmt 062 andrea abodi foto mezzelani gmt (c)1795

vito cozzoli e giancarlo giorgetti foto mezzelani gmt 025 andrea abodi foto di bacco nepi siniscalchi abodi foto mezzelani gmt 155