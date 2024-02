LO SPORTWASHING DI BIN SALMAN: RINFRESCA IL SUO REGIME A COLPI DI "SMASH" - DOPO CALCIO, GOLF, FORMULA1, L'ARABIA SAUDITA METTE LE MANI ANCHE SUL TENNIS: L'ATP HA ANNUNCIATO UNA "PARTNERSHIP STRATEGICA PLURIENNALE" CON IL FONDO SOVRANO PIF - IL REGIME SAUDITA AVEVA GIÀ PUNTATO IL TENNIS, ACCAPARRANDOSI LE NEXT GEN FINALS L'ANNO SCORSO E CREANDO UNA MEGA ESIBIZIONE A CUI PARTECIPERANNO I MIGLIORI TENNISTI DEL MOMENTO. L'UNICA RESISTENZA ARRIVA DALLE ATLETE DELLA WTA, CHE...

Estratto dell'articolo di Stefano Semeraro per "La Stampa"

Dopo il golf e il calcio, e con le Olimpiadi già nel mirino, l'Arabia Saudita ora vuole mettersi in tasca anche il tennis. […] L'Atp, l'organizzazione che governa il circuito professionistico maschile, e Pif, il fondo pubblico per gli investimenti dell'Arabia Saudita, hanno infatti annunciato ieri una «partnership strategica pluriennale» che prevede la sponsorizzazione della classifica mondiale e un «impegno» fino al 2027 nei supertornei tornei di Indian Wells, Miami e Madrid, in quello appena minore di Pechino, oltre che nelle Atp Finals, che a settembre saranno ospitate per la quarta volta (su cinque che prevede l'attuale contratto) a Torino. […]

Il tennis, dopo il calcio, oggi è però lo sport più globalizzato e affascinante, ideale dunque per questa colossale operazione, denominata «Vision 2030», di sportwashing, cioè di "lavaggio" attraverso lo sport di una immagine sporcata dallo scarso rispetto per i diritti civili.

Dall'anno scorso le Atp Next Gen Finals – riservate ai migliori under 21 del mondo, nate a Milano nel 2017 – si svolgono a Gedda, ed è recente la nomina dell'ex numero 1 del mondo, Rafa Nadal, ad ambasciatore dello sport saudita. Riad non fa mistero di volere un "Masters 1000", un supertorneo tutto suo, e il suo appetito organizzativo potrebbe mettere i bastoni fra le ruote al progetto di estendere il contratto "torinese" delle Atp Finals accarezzato dal presidente della federtennis Angelo Binaghi.

Nel frattempo a ottobre – nel pieno della stagione autunnale e in concorrenza con i tornei ufficiali – l'Arabia organizzerà una mega esibizione pomposamente denominata «The Six King Slam» (lo Slam dei Sei re) ricoprendo d'oro Novak Djokovic, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune, i migliori tennisti del momento. Secondo il Daily Telegraph si parla di un milione e mezzo di dollari di solo ingaggio e di sei per il vincitore. […]

Riad avrebbe voluto annettersi anche le Wta Finals, ma le due antiche pasionarie Chris Evert e Martina Navratilova, oltre a molte più giovani colleghe, hanno invocato i diritti negati alle donne in Arabia Saudita, facendo (temporaneamente) naufragare il progetto […]