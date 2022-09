16 set 2022 09:29

SPRAZZI DI "JOYA" - PAULO DYBALA CI METTE SOLAMENTE 69 SECONDI PER ACCENDERE LA ROMA CONTRO L'HELSINKI (IN DIECI DAL 14ESIMO DEL PRIMO TEMPO) - L'ARGENTINO SI È SUBITO ADATTATO ALLA NUOVA REALTA ED È GIÀ DIVENTATO IL FULCRO DELLA SQUADRA - "IL MESSAGGERO": "UN LAMPO DI GENIO. È PER QUESTO CHE È STATO PRESO"…