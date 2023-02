SPREMUTA DI SIMONE (INZAGHI) - I TIFOSI INTERISTI SONO INCAZZATISSIMI CON L'ALLENATORE DOPO LO 0-0 CONTRO LA SAMPDORIA (MA SOPRATTUTTO PER LO SCUDETTO PERSO L'ANNO SCORSO) - LA CURVA NORD GLI CONTESTA UN "ATTEGGIAMENTO DA PROVINCIALE" - ANCHE CASSANO LO CRITICA: "ANCHE SE VINCE LA COPPA ITALIA, A GIUGNO SI CAMBIERÀ. È UN BAGNO DI SANGUE. HA VOLUTO LUI CORREA E LUKAKU: ADESSO NE PAGHI LE CONSEGUENZE PERCHÉ...."

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

La Curva Nord dell'Inter critica Simone Inzaghi dopo lo 0-0 contro la SAmpdoria: “Lo scialbo pareggio rimediato a Genova contro la penultima della classe, ha dimostrato ancora una volta che Mr Inzaghi non riesce a motivare i ragazzi per le partite con le “piccole”. Atteggiamento da squadra provinciale quello mostrato nel secondo tempo, quando al posto che rischiare le tre punte, resta aggrappato al suo modulo; rischio da correre anche perché il pari non serve a nessuno.

Siamo l’Inter, è l’avversario che deve temerci, dovremmo aggredire e dimostrare la superiorità e invece sembriamo una squadra di media classifica a cui un pari fuori casa può andar bene. Tre punti fondamentali quelli persi stasera, perché dietro di noi ci sono ben 3 squadre pronte all’aggancio al prossimo passo falso...”.

2. CASSANO SU TWITCH: "SONO CONVINTO CHE L'ALLENATORE A GIUGNO SI CAMBIERÀ: SE NON LO CAMBIANO, FANNO UN BAGNO DI SANGUE"

Estratto dell'articolo di Marco Astori per www.fcinter1908.it

Intervenuto durante la Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano, ex calciatore, ha analizzato il pareggio dell'Inter sul campo della Sampdoria con i suoi soliti toni molto coloriti: "[…]quando tu hai un allenatore come Conte che ti dà tanto veleno, che tu giochi contro Empoli o Real Madrid, sei talmente spiritato che ti porta le partite a casa. La cosa più folle della partita di ieri non sono i cambi per ruolo, ma il fatto che ad un certo punto la Sampdoria ha tolto un attaccante e un trequartista: vuoi giocare a 4 dietro […]? Vuoi cambiare, fare qualcosa di diverso […]? Inventati qualcosa."

Non è possibile ogni volta: anche l'anno scorso l'Inter entrava superficiale. In una squadra di non campioni, chi è il più importante? Il manico. Conte perché ha vinto? Perché era un fenomeno a gestire il gruppo. […]

Ho visto un'Inter che meritava ma molle e superficiale. […] Ho la vaga sensazione che la squadra ha già dato per finito il campionato. Vincono col Napoli, poi 4 partite di merda; vincono la Supercoppa, poi perdono altre partite. Io sono convinto che l'allenatore a giugno si cambierà: se non lo cambiano, fanno un bagno di sangue. In queste partite devi dare tu qualcosa in più: se continui a fare così, significa che Inzaghi deve evolversi. L'Inter è una grandissima delusione. Se vince ancora la Coppa Italia, è comunque un bagno di sangue. Ha voluto lui Correa e Lukaku, mandando via Dybala e Sanchez: adesso ne paghi le conseguenze perché stai facendo un disastro", ha concluso.