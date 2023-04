3 apr 2023 11:53

SPROFONDO ROSSA! DUE RITIRI IN TRE GARE, UN ERRORE DA IMPAZIENZA IN AUSTRALIA, SAINZ DAVANTI IN CLASSIFICA, LECLERC SI SENTE IN TRAPPOLA: NON PUÒ VINCERE. NON PUÒ ANDARSENE. MA ORA DEVE SALVARSI DA SOLO - SAINZ SI SENTE “DERUBATO” PER LA PENALITÀ CHE LO HA SCHIAFFATO IN ULTIMA POSIZIONE - IN AZERBAIGIAN LA FERRARI PORTERÀ I PRIMI AGGIORNAMENTI DI UNO SVILUPPO AERODINAMICO CHE PROSEGUIRÀ A IMOLA E SI COMPLETERÀ IL 6 GIUGNO A BARCELLONA (NELL’OTTAVO GP DELLA STAGIONE. UN PO’ TARDINO…)