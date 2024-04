23 apr 2024 14:58

SPROFONDO ROSSONERO! DOPO L’ELIMINAZIONE IN EUROPA LEAGUE E IL KO NEL DERBY, E’ L’ANNO ZERO PER IL MILAN. VIA PIOLI, GERRY CARDINALE E IBRA AVVIANO IL CASTING PER LA PANCHINA - I TIFOSI NON VOGLIONO “EL CAGON” LOPETEGUI E SPINGONO PER ANTONIO CONTE (CHE NON CONVINCE TUTTI ALL’INTERNO DEL CLUB): PESANO L’INGAGGIO E LE RICHIESTE DEL TECNICO SALENTINO SUL MERCATO – COME ALTERNATIVE SPUNTANO ANCHE UNAI EMERY E FONSECA