SPROFONDO ROSSONERO – LA LAZIO ASFALTA IL MILAN (CHE ORA SAREBBE FUORI DALLA CHAMPIONS) E SI RILANCIA NELLA VOLATA PER IL QUARTO POSTO - DONNARUMMA SCHERZA CON REINA DOPO IL KO, BUFERA SUI SOCIAL, TIFOSI ROSSONERI IMBUFALITI: "VERGOGNA. DOLLARUMMA, PORTIERE PIÙ FORTE DEL MONDO CHE PRENDE 6 MILIONI E NE VUOLE IL DOPPIO E CHE HA PRESO 2 GOL DA CORREA SUL PRIMO PALO…”

C'è già la sconfitta, pesante, da digerire. C'è già il crollo dal secondo al quinto posto, che oggi non garantirebbe la qualificazione alla Champions, che ha lasciato lividi nell'animo. Ma quel sorriso catturato dall'occhio della tv, no, i tifosi del Milan non riescono ad accettarlo. Pochi minuti dopo la fine della sfida dell'Olimpico, sui social è un ribollire di critiche e di accuse nei confronti di Gigio Donnarumma, "beccato" a scherzare con il collega laziale Pepe Reina, ora avversario, ma già suo vice in maglia rossonera. Tutto questo non qualche ora dopo la fine della partita, "a freddo", ma lì sul prato dello stadio, a sconfitta ancora calda.

LA RABBIA ROSSONERA

Una breve carrellata dell'indignazione popolare, un fiumiciattolo destinato a diventare nella notte impetuoso torrente. "Sapete, cosa mi fa più male. Vedere Donnarumma a fine partita che ride e scherza con Reina. Inconcepibile". "Donnarumma che se la ride scambiandosi la maglia con Reina è un gesto infame. Il capitano. 3-0. Dovrebbe correre negli spogliatoi ad attaccarne un paio agli armadietti. E ride". "Dopo un 3-0 Donnarumma, con tanto di fascia al braccio, si fa quattro risate con Reina. Il futuro del Milan. La morte definitiva del Milan".

"Toglietegli la fascia e lasciatelo andare dove vuole!". "Non so se mi fa incazzare di più la sconfitta per 3 a 0 o la faccia sorridente di Donnarumma mentre scambia la maglia e scherza con Reina a fine partita". "Milan ringrazia Donnarumma, o meglio Dollarumma, "portiere più forte del mondo" che prende 6 milioni e ne vuole il doppio e che ha preso 2 gol da Correa sul primo palo, ma soprattutto il capitano che dopo aver regalato la vittoria alla Lazio va a farsi 2 risate con Reina", e via di questo passo. Anche con molte offese.

IL NODO CONTRATTO— Tutti contro Donnarumma, quindi. Il portiere che chiede più soldi per restare al Milan. Che anche in passato ha più volte dichiarato amore eterno per la maglia rossonera. In molti stavano ancora dalla sua parte, nonostante tutto. Ma a leggere i commenti sui social, gli alleati sono sempre meno.