SQUIN GAME: “SE VINCE Il MILAN MI SPOGLIO COME LA FERILLI” – LA SEXY TIFOSA-INFLUENCER ROSSONERA, DIANA SQUIN, DÀ LE PAGELLE AI GIOCATORI: “TONALI È CRESCIUTO, MA FACCIO FANTASIE SU GIROUD, IL MIO COMPAGNO È RASSEGNATO. OGNI VOLTA CHE LO VEDO IMPAZZISCO” – GLI INSULTI DEI TIFOSI DEL NAPOLI E LA PROMESSA DI UNO SPOGLIARELLO A “MOWMAG” - VIDEO

Maria Francesca Troisi per www.mowmag.com

diana squin 12

Archiviato il Mondiale in Qatar e annessi festeggiamenti per l'Argentina mundial (fino a Napoli), risale la febbre per la serie A. Una sorta di ritorno al passato, con tutte le partite che si giocheranno nella stessa giornata anche se non manca l'ormai consueto spezzatino per quanto riguarda gli orari.

Ad aprire le danze i due match in programma alle 12:30, con il Milan che fa visita alla Salernitana. Gara tutt'altro che scontata e da disputare in casa granata, col calore di un Arechi che da sempre è il dodicesimo uomo in campo. Eppure la squadra di Pioli, dimenticati i malumori per un Leão in partenza papabile e diversi pezzi persi per strada (per infortuni), con la caccia alla capolista deve giocoforza puntare al massimo risultato. Per questo affidiamo il pronostico della vigilia alla sexy influencer rossonera (siciliana di nascita) Diana Squin, sempre più nota sui social grazie anche alle presenze in Tv (come Sportitalia), e già alle prese con la tifoseria campana con risultati poco edificanti (insultata dai napoletani dopo la partita con il Milan).

diana squin 20

Ma stavolta il campo è un altro, e in caso di vittoria del Diavolo scommette di svestirsi per MOW. Un pezzo alla volta, fino allo spogliarello (auspicato) di giugno. E tanti saluti alla capolista...

Diana, il Milan riparte dall’Arechi e affronta la Salernitana, gara facile?

Tutt’altro, la ripartenza non è semplice dopo una sosta così lunga, e nessun match è da sottovalutare. A maggior ragione preoccupa l’assenza di Maignan (il portiere) e non solo.

Le amichevoli non sono state esaltanti…

Una sorta di campanello d’allarme, speriamo che il gioco sia migliore in campionato.

Orario lavorativo, riuscirà a seguire la partita?

diana squin 13

Per fortuna non lavoro domani, speriamo che Dazn ci dia una mano.

Delle tifoserie campane non conserva ricordi piacevoli, ha ricevuto ancora offese dai napoletani?

Ancora un paio, ma ho evitato di rispondere. Sicuramente il messaggio, anche grazie alla vostra intervista, è arrivato al mittente.

Rafael Leão è il nome in bilico in casa rossonera, un ingrato come Donnarumma?

Non è un infame, era nell’aria che andasse in un altro club. Nei confronti di Donnarumma, invece, l’astio non passerà mai.

Un calciatore del Milan che la colpisce particolarmente, e non solo per come gioca? Della serie: anche l’occhio vuole la sua parte…

diana squin olivier giroud

(Ride nda) Come giocatore stimo particolarmente Tonali, che ha dimostrato una grande crescita e un attaccamento eccezionale alla maglia. Non a caso indossa il numero 8 come Gattuso, e se lo merita tutto. Esteticamente penso sia scontato dire Olivier Giroud.

Comprendo, ha mai fantasticato su di lui?

E chi non lo fa? Ormai il mio compagno è rassegnato, ogni volta che lo vedo impazzisco.

Giroud sa di questa sua passione?

Non è il caso, è sposato, ma l’ho incontrato spesso a Milanello, e ho anche diverse foto con lui (vedi suo profilo IG).

Ma da siciliana perché tifa Milan?

Lo devo a mio papà, tifoso sfegatato, da piccola ho cominciato ad appassionarmi e seguire le partite con lui. Col passare degli anni la fede non è mai venuta meno.

diana squin 19

A caccia della capolista, domani sosterrà i cugini dell’Inter?

Facciamo un pareggio? Non ce la faccio proprio.

Sveliamo le carte, da salernitana a milanista è tempo di scommesse: se vince il Milan?

Sto parlando con gli avversari?

Ebbene sì

Se vince farò un video per MOW.

Ci sveli l’outfit, da svestita, preferibile.

Maglia del Milan a mo’ di miniabito?

Anche se perde? Deve essere sportiva

Solo perché è simpatica.

Se la festa è a giugno, rilancio: un video stile Ferilli per la Roma? Si ricordi che sono simpatica.

(Ride nda). E va bene, me lo avete strappato!

