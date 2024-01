UNO STAGE RETRIBUITO PER DANIELE DE ROSSI – L’EX CAPITANO SARA’ L’ALLENATORE DELLA ROMA PER I PROSSIMI 6 MESI (IN PRATICA, COME LO YOGURT HA GIA’ LA DATA DI SCADENZA) – I TIFOSI A TRIGORIA CONTESTANO LA PROPRIETA’ AMERICANA (CHE PENSA PIU' A GIOCARE A GOLF CHE A COSTRUIRE UNA ROMA DA VERTICE): “FRIEDKIN MAIALE”; “FRIEDKIN VATTENE” – CARESSA SPIEGA L’ERRORE DI MOURINHO

COMUNICATO DELLA AS ROMA

L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024.

DANIELE DE ROSSI

Dopo 18 anni da calciatore giallorosso, De Rossi ritornerà nel ruolo di allenatore e farà il suo esordio sulla nostra panchina nella sfida di campionato contro il Verona di sabato pomeriggio all’Olimpico.

“Siamo felici di poter consegnare la responsabilità tecnica dell’AS Roma a Daniele De Rossi, in quanto riteniamo che la leadership e l’ambizione che lo hanno da sempre contraddistinto possano risultare determinanti nella rincorsa agli obiettivi che la squadra ha davanti a sé fino al termine della stagione”, hanno affermato Dan e Ryan Friedkin.

“Conoscevamo il legame indissolubile che unisce Daniele al Club, ma l’entusiasmo con cui ha immediatamente accettato questa sfida per i prossimi mesi ci ha ulteriormente convinto della sua capacità di essere una guida per i calciatori e un fiero rappresentante dei valori di questa società. Bentornato a casa, Daniele”.

davide frattesi e daniele de rossi

“Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità della guida tecnica della Roma: da parte mia non conosco altra strada se non quella dell’applicazione, del sacrificio quotidiano e della necessità di dare tutto quello che ho dentro per affrontare le sfide che ci attendono da qui alla fine della stagione”, ha dichiarato De Rossi.

“L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me, ma il lavoro che attende tutti noi ha già preso il sopravvento. Non abbiamo tempo, né scelta: essere competitivi, lottare per i nostri obiettivi e provare a raggiungerli sono le uniche priorità che il mio staff ed io ci siamo dati”

daniele de rossi foto di bacco (6)

Volantini contro Friedkin

Per ora a Trigoria calma, polizia a presiedere, volantini lanciati sul piazzale con le scritte “Friedkin maiale” e “Friedkin vattene”.

CARESSA: «MOURINHO NON HA CAPITO CHE DOVEVA CAMBIARE LA SUA COMUNICAZIONE»

Da ilnapolista.it

«Non sono particolarmente perplesso dell’esonero di Mourinho perché si capiscono i motivi della società. Era nell’aria da tempo e prevista per giugno, è stata solo un po’ anticipata. Credo che si tratti di un discorso industriale. Quando hai una società in cui hai speso, vuoi una crescita del brand e dei risultati sportivi. In una situazione economica in cui non ti fanno fare gli stadi e in Italia non si riesce a farli, puoi agire sul potere mondiale del tuo brand.

daniele de rossi foto di bacco (3)

Oltre a non portare risultati, la Roma con questo modo di fare divisivo di Mourinho non è cresciuta come brand. Tutti quei litigi in mezzo al campo, i cartellini e le polemiche non possono piacere a una proprietà americana, come non può piacere un dipendente che mette bocca sull’andamento economico dell’azienda.

Così i Friedkin avevano già pensato al cambio, solo che ora il cambio dell’allenatore non porta gli sconquassi che avrebbe portato qualche mese fa e in più il nome di De Rossi accontenterà i tifosi. Mourinho non ha compreso che la comunicazione che usava nel 2010, nel 2024 non va bene, perché nel 2010 non c’erano i social, era l’unico che faceva quel tipo di comunicazione, oggi lo fanno tutti. Per rimanere avanti, Mourinho avrebbe dovuto cambiare. Si è deciso di cambiare adesso perché se poi si facevano dei buoni risultati sul campo sarebbe stato più difficile cambiare».

daniele de rossi foto di bacco (2) daniele de rossi foto di bacco (1) daniele de rossi foto di bacco (5)