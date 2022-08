STAI ANDANDO FORTE! INIZIO COL BOTTO PER KIMI RAIKKONEN IN NASCAR - L'EX FERRARISTA STAVA RECUPERANDO POSIZIONI NELLA GARA DI IERI QUANDO AL QUARANTASEIESIMO GIRO È STATO COLPITO DA UNA CARAMBOLA ED E' FINITO CONTRO LE BARRIERE - "NON HO AVUTO IL TEMPO DI REAGIRE, MA È COSÌ CHE VA..."





Kimi Räikkönen's day is over at @WGI after this incident on Lap 46. pic.twitter.com/TwfEBjlrRQ — NASCAR (@NASCAR) August 21, 2022

Da www.tg24.sky.it

Il debutto di Kimi Raikkonen nella Nascar 2022 si è concluso in anticipo al 46esimo giro a causa di un incidente che ha mandato il pilota contro le barriere. L'ex ferrarista è rimasto coinvolto in un contatto a centrogruppo durante la gara di ieri sul circuito di Watking Glen, finendo per andare a sbattere frontalmente contro le barriere. Raikkonen, partito 27esimo, era riuscito a recuperare fino a piazzarsi in ottava posizione.

Raikkonen ha subito le conseguenze di un contatto tra il compagno di squadra Ross Chastain e Austin Dillon: l'impatto tra i due ha generato una serie di altri contatti che hanno portato il pilota finlandese a colpire l'auto che lo precedeva, finendo così fuori pista.

"Pensavo di avere una buona traiettoria lì, ma tutti sembravano venire a sinistra" ha dichiarato Raikkonen. "Sfortunatamente, non ho avuto il tempo di reagire. Al primo impatto, qualcuno ha colpito direttamente la gomma e il volante ha girato". Il pilota ha anche aggiunto di avvertire qualcosa che non va al polso, "ma è così che va". E sulla possibilità di ripetere l'esperienza Raikkonen si è limitato a dire: "Vedremo, non lo so".

