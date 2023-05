STASERA A CASA DI DIEGO - L'APPARTAMENTO A BUENOS AIRES DOVE HA VISSUTO MARADONA TRA IL 1978 E IL 1980 È DIVENTATO UN MUSEO - NELL'ABITAZIONE, CHE HA OSPITATO IL "PIBE" PRIMA CHE SI TRASFERISSE AL BOCA JUNIORS, È POSSIBILE VISITARE LA STANZA DI DIEGO, DOVE CI SONO LE SUE FOTO E I SUOI CIMELI - LA "CASA DI D10S" È DIVENTATA IN QUESTI GIORNI UNA TAPPA PER CHI, A BUENOS AIRES, VUOLE FESTEGGIARE LA VITTORIA DELLO SCUDETTO DEL NAPOLI...

Estratto dell'articolo di Stefano Ardito per “il Messaggero”

Si può essere felici anche senza una vera finestra. Per capirlo, dal centro di Buenos Aires, basta raggiungere il numero 2257 di Calle Lascano, nel barrio (quartiere) de La Paternal. Qui, nel 1978, un calciatore diciottenne si è trasferito con la famiglia, dopo aver firmato il primo contratto da professionista. Nella camera di Diego Armando Maradona sono un letto a una piazza, un armadio, dei dischi a 33 giri, una maglia della nazionale argentina. L'unica finestra non si affaccia sulla strada, ma sulla scala che sale verso il terrazzo.

LO STIPENDIO

«Mio padre Alberto era un dirigente della squadra, è stato lui a far firmare a Diego il suo primo contratto. L'accordo, oltre a 80.000 pesos all'anno di stipendio, comprendeva la proprietà di questa casa e una Fiat 125 rossa» spiega Cesar Perez, proprietario della CASA DE D10S, la casa-museo del campione. «[…]Le foto e molti cimeli sono autentici, l'arredamento negli anni è cambiato. I mobili sono plausibili, compatibili con gli anni tra il 1978 e il 1980».

SCUDETTO

In questi giorni Buenos Aires e l'Argentina sono in festa per il terzo scudetto del Napoli. Ci sono stati brindisi in piazza, caroselli di auto, cerimonie. Ma il cuore dei festeggiamenti è qui, in Calle Lascano, dove la CASA DE D10S, è segnalata da una targa del Comune e da una "plausibile" Fiat 125 parcheggiata di fronte. Una scritta recita "Aquí vivió feliz", "qui è vissuto felice". Basta entrare per capire quanto il mondo del calcio è cambiato da allora. Oggi i campioni vivono in ville o in appartamenti eleganti.

La prima casa di Diego era a due piani, con in basso un cortile coperto, una cucina, un salone diviso in zona pranzo e salotto. […] Nel "Santuario" sono foto, gagliardetti, un ritratto del "Che" Guevara e un fotomontaggio dell'Ultima Cena di Leonardo con Maradona al posto di Gesù. I visitatori normali lasciano le loro firme in un registro, quelle dei vip come i figli Dalma e Diego Armando junior sono state scritte con un pennarello su un muro. «L'afflusso di italiani è costante, e molti vengono da Napoli. Noi e loro siamo una cosa sola» conclude il proprietario. La visita della CASA DE D10S merita di essere fatta con calma.

Al pianterreno, arredato (più o meno) com'era, sono poster dei film su Diego, pagine di giornale, la riproduzione del contratto con l'Argentinos Juniors. Sul terrazzo, accanto al grande murale dedicato a Diego, una pittura più piccola ripete "mi hermano es un marciano", "mio fratello è un marziano", celebre frase del fratello minore Hugo. […]

