12 nov 2024 17:29

STATE ALLEGRI! IL CONCLAVE DEI FRIEDKIN PER SCEGLIERE IL NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA SI ALLUNGA: IL SOGNO DEI TEXANI, SECONDO "REPUBBLICA.IT", SAREBBE QUELLO DI CONVINCERE MAX ALLEGRI - ANCHE SARRI E MANCINI IN CORSA – LA TURCHIA BLOCCA MONTELLA: “LUI ALLA ROMA? NON ESISTE” - PER LIBERARE L’AEROPLANINO LA DIRIGENZA GIALLOROSSA DOVREBBE PAGARE LA CLAUSOLA RESCISSORIA DA 1.5 MILIONI (SEI MESI DI STIPENDIO) - CARESSA TOMBALE: "UN ALLENATORE STRANIERO VERREBBE ESONERATO"