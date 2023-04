5 apr 2023 17:25

STATI DISUNITI D'AMERICA - SCOPPIA LA POLEMICA NEGLI USA PER IL GESTO DELLA CESTISTA ANGEL REESE RIVOLTO ALLA RIVALE, CAITLIN CLARKE, DURANTE LA FINALE DEL CAMPIONATO DI BASKET UNIVERSITARIO - IL GESTO, FATTO PER ZITTIRE L'AVVERSARIA, È STATO VIVISEZIONATO IN TV, MENTRE SUI SOCIAL L'ATLETA È STATA SOMMERSA DI POLEMICHE - MA LA STESSA REAZIONE NON È STATA RISERVATA A CLARK, CHE AVEVA FATTO LO STESSO NEI QUARTI DI FINALE - MORALE DELLA FAVA? IN AMERICA SE SEI NERO… - VIDEO